Dramatische Wendungen in Oberwaltersdorf: SV Grimmenstein dreht das Spiel

Details Samstag, 25. Mai 2024 01:32

In einer aufregenden Begegnung der 1. Klasse Süd zwischen dem Arbeitersportklub Oberwaltersdorf und dem Sportverein Grimmenstein, sahen die Zuschauer ein Wechselbad der Gefühle und eine beeindruckende Aufholjagd. Das Spiel, das mit einem frühen Vorsprung für die Heimmannschaft begann, endete mit einem überraschenden 5:2-Sieg für die Gäste aus Grimmenstein.

Anfängliche Dominanz und frühe Tore für Oberwaltersdorf

Das Match begann vielversprechend für die Oberwaltersdorfer, die in ihren traditionellen Rot-Schwarz-Trikots von Beginn an das Spiel dominierten. Bereits in der 6. Minute brachte Daniel Klauninger die Heimmannschaft mit einem präzisen Schuss in Führung. Die Freude im Stadion war groß, und bevor sich die Gäste aus Grimmenstein sammeln konnten, verdoppelte Marcel Raisinger in der 12. Minute die Führung zum 2:0, was die Hoffnungen der Heimfans auf einen leichten Sieg schürte.

Schnelle Partie auf beiden Seiten. David K., Ticker-Reporter

Grimmenstein kämpft sich zurück ins Spiel

Die Gäste zeigten jedoch Charakter und ließen sich nicht entmutigen. Die erste Antwort von Grimmenstein kam schnell. In der 19. Minute verkürzte Benedikt Holzer nach einer unübersichtlichen Situation im Strafraum auf 2:1. Nur wenige Minuten später, in der 38. Minute, erzielte Daniel Püchl mit einem gekonnten Kopfball den Ausgleich zum 2:2. Diese schnelle Aufholjagd schockierte die Heimmannschaft und ihre Anhänger, und plötzlich war das Spiel wieder völlig offen.

Nach der Anfangsphase flacht das Spiel ein wenig ab. David K., Ticker-Reporter

Die zweite Halbzeit begann mit einem weiteren Schock für die Oberwaltersdorfer, als Benedikt Holzer in der 51. Minute sein zweites Tor erzielte und Grimmenstein erstmals in Führung brachte. Die Dynamik des Spiels hatte sich nun vollständig gewandelt. Trotz anfänglicher Chancen für Oberwaltersdorf in der zweiten Halbzeit gelang es den Gästen, in der 56. Minute durch Daniel Püchl, der damit seinen Doppelpack schnürte, auf 4:2 zu erhöhen. Dieser Treffer sorgte für eine merkliche Demoralisierung bei den Oberwaltersdorfern, und die Luft schien heraus zu sein.

Beim Stand von 2:3 war die Chance auf das 3:3 und im Gegenzug bekommen die Oberwaltersdorf das 2:4 und damit war das Spiel gegessen. David K., Ticker-Reporter

Die letzte Phase des Spiels gehörte voll und ganz den Grimmensteinern. Thomas Aulabauer setzte in der 75. Minute mit dem 5:2 den Schlusspunkt unter eine beeindruckende Leistung. Der Kampfgeist und die taktische Anpassungsfähigkeit der Grimmensteiner erwiesen sich als entscheidend, um das Spiel nach einem Zwei-Tore-Rückstand noch zu ihren Gunsten zu entscheiden.

Das Spiel endete schließlich mit einem überraschenden, aber verdienten 5:2 für die Gäste aus Grimmenstein, die damit eine beeindruckende Leistung in der Rückrunde unter Beweis stellten. Die Oberwaltersdorfer hingegen müssen sich nach diesem Spiel ernsthafte Gedanken über ihre Defensivstrategie machen.

1. Klasse Süd: Oberwaltersdorf : SVG - 2:5 (2:2)

75 Thomas Aulabauer 2:5

56 Daniel Püchl 2:4

51 Benedikt Holzer 2:3

38 Daniel Püchl 2:2

19 Benedikt Holzer 2:1

12 Marcel Raisinger 2:0

6 Daniel Klauninger 1:0

