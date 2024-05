Spektakuläres Unentschieden zwischen SK Wiesmath und SVg Pitten

Spielberichte

Details Samstag, 25. Mai 2024 01:35

In einem fesselnden Fußballabend trafen der SK Wiesmath und die SVg Pitten aufeinander und boten den Zuschauern ein torreiches Spektakel, das mit einem 3:3 Unentschieden endete. Beide Teams kämpften hart um jeden Ball und zeigten eine beeindruckende Leistung, die bis zur letzten Minute Spannung versprach.

Frühe Führung und rasante Antwort

Das Spiel begann dynamisch mit einem frühen Tor der SVg Pitten, das Nikola Frljuzec in der 8. Minute erzielte. Dieser frühe Treffer gab den Pittenern eine kurze psychologische Oberhand, die jedoch nicht lange anhielt. In der 30. Minute gelang dem SK Wiesmath der Ausgleich durch ein etwas kurioses Eigentor von Dieter Ehrenböck, der den Ball unglücklich von seinem eigenen Mann angeschossen bekam und ins eigene Netz beförderte.

Tor, Toor, Tooor für SVg Pitten zum 1:2, Nr. 46 Ondrej Skorec (Missverständnis zwischen Tormann und Verteidiger ausgenutzt). Lucas Fleck, Ticker-Reporter

Kurz vor der Halbzeitpause nutzte Ondrej Skorec ein Missverständnis in der Defensive der Wiesmather aus und brachte die Pittener erneut in Führung. Mit diesem Stand von 1:2 ging es in die Pause, und die Spannung versprach eine aufregende zweite Hälfte.

Zweite Halbzeit voller Wendungen

Die Wiesmather kamen mit neuer Energie aus der Kabine und es dauerte nicht lange, bis Johannes Handler in der 51. Minute den Ausgleich zum 2:2 markierte. Das Tor gab dem Sportklub Wiesmath neuen Schwung, und nur zehn Minuten später gelang Christian Senft, der kurz zuvor eingewechselt wurde, die Führung zum 3:2 für die Heimmannschaft.

Die Pittener ließen sich jedoch nicht entmutigen und kämpften weiter um jeden Ball. Ihre Bemühungen wurden belohnt, als Nikola Frljuzec, der bereits das erste Tor für sein Team erzielt hatte, in der 73. Minute mit einem präzisen Schuss den Ausgleich zum 3:3 sicherte. Dieser Treffer stellte die Kräfteverhältnisse wieder her und sorgte für eine nervenaufreibende Schlussphase, in der beide Teams die Chance hatten, das Spiel für sich zu entscheiden.

Trotz weiterer Angriffe und Spannung bis zum letzten Pfiff blieb es beim 3:3, als das Spiel nach einer Minute Nachspielzeit abgepfiffen wurde. Beide Mannschaften zeigten große Entschlossenheit und Spielfreude, was das Match zu einem echten Highlight der Runde machte.

Dieses Unentschieden lässt beide Teams weiterhin hoffen, ihre Positionen in der Liga zu verbessern, und unterstreicht einmal mehr, dass im Fußball bis zum Schlusspfiff alles möglich ist. Das Publikum konnte sich über ein unterhaltsames Spiel freuen, das reich an Taktik, Technik und Emotionen war. Für Pitten waren es jedoch zwei verlorene Punkte im Kampf um Platz eins.

1. Klasse Süd: Wiesmath : Pitten - 3:3 (1:2)

73 Nikola Frljuzec 3:3

61 Christian Senft 3:2

51 Johannes Handler 2:2

36 Ondrej Skorec 1:2

30 Eigentor durch Csaba Vachtler 1:1

8 Nikola Frljuzec 0:1

