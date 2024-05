0:2 vs. SC Neunkirchen: BSV Enzesfeld/Hirtenberg verpasst ersten Meister-Matchball!

Spielberichte

Samstag, 25. Mai 2024

In einem spannenden und womöglich vorentscheidenden Match der 24. Runde der 1. Klasse Süd, konnte der SC Neunkirchen einen 2:0-Sieg gegen den BSV Enzesfeld/Hirtenberg erringen. Trotz zahlreicher Angriffe von Enzesfeld/Hirtenberg behielten die Neunkirchner die Oberhand und sicherten sich die drei Punkte dank treffsicherer Momente in der ersten Halbzeit. Damit ist die Titelentscheidung vertagt!

Effektive Anfangsphase für Neunkirchen

Das Spiel begann dynamisch mit einem frühen Tor für die Gäste, als Cagdas Dogan bereits in der vierten Minute nach einem Konter über links den Ball von Dominik Slukan erhielt und souverän ins rechte Eck traf. Dieser frühe Treffer gab den Neunkirchnern einen enormen Motivationsschub. BSV Enzesfeld/Hirtenberg versuchte, mit verschiedenen Freistößen durch Milan Milojevic und anderen Offensiveinsätzen den Ausgleich zu erzielen, jedoch ohne Erfolg. In der 38. Minute nutzte Adhurim Hasi eine Gelegenheit und erzielte mit einem strammen Schuss aus der Distanz das 0:2, womit der SC Neunkirchen die Halbzeitführung sicherte.

Enzesfeld/Hirtenberg kämpft, aber Neunkirchen verteidigt geschickt

Nach der Pause suchten die Enzesfelder intensiv nach Wegen, das Blatt zu wenden. Nihat Güzel und Erblin Skenderaj waren besonders aktiv, fanden jedoch in Kobas Joso, dem Torhüter der Neunkirchner, ihren Meister, der mehrere gute Chancen vereitelte. Auf der anderen Seite blieb SC Neunkirchen durch schnelle Konter und Freistöße gefährlich. Besonders nahe am dritten Tor war Attila Talabér, dessen Freistoß in der 86. Minute nur das Lattenkreuz traf.

Die letzten Minuten des Spiels zeigten eine Enzesfelder Mannschaft, die alles nach vorne warf, um zumindest den Ehrentreffer zu erzielen. Doch trotz der Anstrengungen blieb es beim 0:2. Die Neunkirchner Verteidigung, angeführt von Gabriel Bilbija und Marcel Weinzettl, stand sicher und ließ kaum zwingende Chancen zu.

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Mathias Haderer erstellt.

