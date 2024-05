Torreiches Unentschieden: SC Weissenbach und 1. SC Sollenau teilen sich die Punkte

Spielberichte

Details Sonntag, 26. Mai 2024 01:38

In einem dramatischen Spiel in der 24. Runde der 1. Klasse Süd boten der SC Weissenbach und der 1. SC Sollenau den Zuschauern ein wahres Fußballfest. In einer Partie, die geprägt war von Wendungen und spannenden Momenten, endete das Match mit einem 4:4-Unentschieden. Beide Teams zeigten großen Kampfgeist und die Fähigkeit, zurückzuschlagen, was das Spiel bis zur letzten Minute spannend hielt.

Anfangsphase und Führung durch Sollenau

Das Spiel begann mit hohem Tempo, als beide Mannschaften versuchten, früh im Spiel die Oberhand zu gewinnen. Der 1. SC Sollenau, auch bekannt als die Sollenauer, ergriff die Initiative und konnte in der 37. Minute durch Serdar Özmen in Führung gehen. Özmen nutzte eine Unachtsamkeit in der Abwehr der Weissenbacher geschickt aus und brachte seine Mannschaft verdientermaßen mit 1:0 in Führung. Diese Führung hielt bis zur Halbzeit an, trotz einiger guter Chancen von SC Weissenbach, die jedoch nicht den gewünschten Erfolg brachten.

Torreiches Wiedersehen und dramatische Schlussphase

Zu Beginn der zweiten Hälfte änderte sich das Bild schnell. SC Weissenbach, angefeuert durch die Halbzeitansprache, kam mit neuer Energie zurück aufs Feld. Ibrahim Serdar erzielte gleich in der 47. Minute den Ausgleich zum 1:1. Nur zwölf Minuten später drehte Ali Sheref das Spiel mit seinem Tor zum 2:1 für die Weissenbacher. Die Freude währte jedoch nicht lange, denn die Sollenauer schlugen zurück. Toni Saric glich in der 63. Minute zum 2:2 aus und Serdar Özmen brachte sein Team in der 69. Minute erneut in Führung.

Die letzten Minuten des Spiels waren nichts für schwache Nerven. Ahmed Ossman wurde zum Helden für SC Weissenbach, als er in der 81. und 82. Minute zwei schnelle Tore erzielte und sein Team mit 4:3 in Führung brachte. Der Ausschluss von Lukas Turan in der 86. Minute schwächte die Weissenbacher, und die Sollenauer nutzten die Überzahl. Jailson Severiano Alves erzielte in der 87. Minute den Ausgleich zum 4:4. Dieses Tor sicherte seinem Team einen Punkt und rundete eine unglaubliche Aufholjagd ab.

Die letzten Minuten tickten weg, und trotz einiger spannender Momente blieb es beim 4:4. Dieses Ergebnis spiegelte die Leidenschaft und den Einsatz wider, den beide Teams während des gesamten Spiels gezeigt hatten. Es war ein Match, das den Fans sicher noch lange in Erinnerung bleiben wird. Mit diesem Unentschieden behalten beide Mannschaften ihre Positionen in der Tabelle der 1. Klasse Süd.

Das Spiel wurde schließlich in der 96. Minute abgepfiffen, wobei das Unentschieden für beide Seiten gerecht erschien. Beide Teams zeigten, dass sie in der Lage sind, unter Druck zu performen und sich von Rückschlägen zu erholen. Ein Fußballspiel, das die Zuschauer von der ersten bis zur letzten Minute fesselte und das wahre Herz des Fußballs zeigte.

1. Klasse Süd: Weissenbach : SC Sollenau - 4:4 (0:1)

87 Jailson Severiano Alves 4:4

82 Ahmed Ossman 4:3

81 Ahmed Ossman 3:3

69 Serdar Özmen 2:3

63 Toni Saric 2:2

59 Ali Sheref 2:1

47 Ibrahim Serdar 1:1

37 Serdar Özmen 0:1

