Souveräner Sieg für Scheiblingkirchen II gegen SV Zillingdorf

Details Sonntag, 26. Mai 2024 01:40

Im Rahmen der 24. Runde der 1. Klasse Süd lieferten sich der USV Scheiblingkirchen II und der SV Zillingdorf ein energiegeladenes Duell. Mit einem beeindruckenden 5:1 konnte der Union Sportverein Scheiblingkirchen II den Platz als klarer Sieger verlassen und die Zuschauer mit einer dominanten Leistung überzeugen. Besonders Christoph Kremsl und Jakob Eidler zeigten herausragende Leistungen, die maßgeblich zum Erfolg beitrugen.

Früher Vorsprung setzt Zillingdorf unter Druck

Bereits in der 10. Minute zeigte Scheiblingkirchen II, dass sie in diesem Spiel nichts dem Zufall überlassen wollten. Jakob Eidler, der durch eine präzise Flanke in Szene gesetzt wurde, erzielte das 1:0 und brachte das Heimteam früh in Führung. Nur wenige Minuten später, in der 16. Minute, baute Christoph Kremsl den Vorsprung weiter aus. Mit einem gekonnten Schuss von der Strafraumgrenze ließ er dem Torwart der Zillingdorfer keine Chance und markierte das 2:0. Diese frühe Führung gab der Mannschaft von Scheiblingkirchen II zusätzlichen Schwung und brachte die Gäste aus Zillingdorf gehörig ins Schwitzen.

Kremsl und Altrichter dominieren weiter

Nach dem Seitenwechsel war es erneut Christoph Kremsl, der in der 53. Minute für Scheiblingkirchen II traf. Mit seinem zweiten Tor des Tages erhöhte er auf 3:0 und zeigte eine beeindruckende Leistung, die ihn als Schlüsselfigur in diesem Spiel etablierte. Kremsl war nicht aufzuhalten und verwandelte in der 68. Minute einen Elfmeter souverän zum 4:0, wodurch er seinen Hattrick perfekt machte. Trotz eines Ehrentreffers durch Michael Joza für die Zillingdorfer in der 72. Minute, welcher den Spielstand auf 4:1 korrigierte, blieb der Sportverein Zillingdorf weitestgehend chancenlos gegen die Übermacht von Scheiblingkirchen II.

In der 85. Minute setzte Dominik Altrichter mit dem 5:1 den Schlusspunkt eines überaus erfolgreichen Spieltags für den Union Sportverein Scheiblingkirchen II. Mit einem präzisen Distanzschuss, der unhaltbar im Netz zappelte, besiegelte er den Endstand und sorgte für jubelnde Fans im Stadion.

Als der Schiedsrichter schließlich das Spiel nach 90 Minuten abpfiff, stand ein deutliches 5:1 auf der Anzeigetafel. Der USV Scheiblingkirchen II hatte eine beeindruckende Leistung gezeigt, die durch taktische Überlegenheit, effiziente Chancenverwertung und eine starke Teamleistung gekennzeichnet war. Für die Zillingdorfer hingegen war dieses Spiel eine harte Lektion.

1. Klasse Süd: Scheiblingkirchen II : Zillingdorf - 5:1 (2:0)

85 Dominik Altrichter 5:1

72 Michael Joza 4:1

68 Christoph Kremsl 4:0

53 Christoph Kremsl 3:0

16 Christoph Kremsl 2:0

10 Jakob Eidler 1:0

