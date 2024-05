1. SC Sollenau siegt knapp gegen Wiesmath

Spielberichte

Details Freitag, 31. Mai 2024 21:38

In einem Spiel der vorletzten Runde der 1. Klasse Süd triumphierte der 1. SC Sollenau knapp mit 3:2 gegen den SK Wiesmath. Vor allem die zweite Halbzeit bot den Zuschauern in Sollenau viele spannende Momente und einige sehenswerte Tore. Während die Gastgeber durch eine frühe Führung und weitere Treffer in der zweiten Halbzeit dominierten, kämpfte sich Wiesmath eindrucksvoll zurück und machte es bis zum Schluss spannend.

Toth bringt Sollenau in Front

Das Spiel begann ausgeglichen, wobei sich beide Teams zunächst abtasteten. Die erste nennenswerte Chance hatte Norbert Toth bereits in der 2. Minute, sein Volleyschuss landete jedoch in den Händen von Wiesmaths Torhüter Michael Sanz. In der 10. Minute gab es zwar noch keine großen Torchancen, doch die Begegnung entwickelte sich zunehmend dynamischer.

In der 25. Minute hatten die Sollenauer eine gute Gelegenheit, als Tizian Schenk an der zweiten Stange eine halbhohe Hereingabe direkt abschloss, doch Goalie Sanz konnte den Ball stark abwehren. Das erste Tor der Partie ließ nicht lange auf sich warten: In der 37. Minute brachte Toth die Gastgeber nach einer Ecke per Kopfball in Führung.

Kurz vor der Halbzeit hatte Wiesmaths Jan Reisner die Möglichkeit zum Ausgleich, doch sein Schuss verfehlte das Tor knapp. Mit 1:0 gingen die Teams in die Pause.

Packende zweite Halbzeit

Beide Mannschaften starteten unverändert in die zweite Halbzeit, doch es dauerte nicht lange, bis das nächste Tor fiel. Bereits in der 49. Minute erhöhte abermals Toth mit einem Flachschuss ins kurze Eck auf 2:0 für die Sollenauer.

Doch Wiesmath gab nicht auf: In der 52. Minute verkürzte Reisner nach einer Vorlage von Balazs Koszö auf 2:1. Die Gäste drängten auf den Ausgleich und hatten in der 60. Minute Pech, als ein Kopfball von Josef Schwarz an die Stange klatschte.

In der 69. Minute schien das Spiel entschieden, als Schenk mit einem Traumtor aus der Distanz auf 3:1 erhöhte. Doch die Gäste zeigten Moral: Nur eine Minute später erzielte Reisner mit seinem zweiten Treffer des Abends das 3:2, als er einen abgeprallten Schuss verwertete.

In den Schlussminuten drängte Wiesmath auf den Ausgleich, während die Heimischen nach einer Gelb-Roten Karte für Matthias Winkler in der 89. Minute nur noch zu zehnt waren. Trotz der Bemühungen der Gäste und einer intensiven Nachspielzeit blieb es beim knappen 3:2 für den 1. SC Sollenau.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Mathias Haderer (311755 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Mathias Haderer mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal freigegeben bzw. bearbeitet.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.