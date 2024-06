SC Neunkirchen siegt in packendem Krimi gegen Lanzenkirchen

Spielberichte

Details Sonntag, 02. Juni 2024 01:55

In einem mitreißenden Spiel der 1. Klasse Süd konnte der SC Neunkirchen nach einem 0:2-Rückstand noch einen beeindruckenden 3:2-Sieg gegen den SC Lanzenkirchen erringen. Die Partie, die viele spannende Momente bot, wurde zur Bühne für eine dramatische Aufholjagd der Neunkirchner, die in der Schlussphase den verdienten Sieg sicherten. Besonders hervorzuheben sind die Treffer von Cagdas Dogan, Dino Mesanovic und Adhurim Hasi, die den SC Neunkirchen auf die Siegerstraße brachten.

Erste Halbzeit: Lanzenkirchen dominiert

Das Spiel begann mit hohem Tempo, und bereits in der 16. Minute setzte Igor Puljic ein erstes Ausrufezeichen. Der Stürmer des SC Lanzenkirchen brachte seine Mannschaft mit einem präzisen Schuss ins rechte Eck mit 1:0 in Führung. Die Neunkirchner, sichtlich überrascht vom frühen Rückstand, versuchten schnell zu antworten, fanden jedoch keine Lücken in der gut organisierten Defensive der Gäste.

Der SC Neunkirchen konnte sich in der Folgezeit zwar einige Chancen erarbeiten, doch es fehlte die nötige Durchschlagskraft, um den gegnerischen Torwart ernsthaft in Bedrängnis zu bringen. Kurz vor der Halbzeitpause schlug Lanzenkirchen erneut zu. Wieder war es Igor Puljic, der nach einem schnellen Konter und einem klugen Zuspiel in der 40. Minute das 2:0 erzielte. Mit diesem Ergebnis ging es in die Halbzeitpause, und der SC Neunkirchen stand vor einer schwierigen Aufgabe.

Zweite Halbzeit: Neunkirchen schlägt zurück

Der Sportclub Neunkirchen kam wie verwandelt aus der Kabine und zeigte von Beginn der zweiten Halbzeit an, dass man das Spiel noch nicht abgeschrieben hatte. In der 56. Minute war es schließlich so weit: Cagdas Dogan verkürzte nach einem schön herausgespielten Angriff auf 1:2. Dieser Treffer gab den Neunkirchnern merklich Auftrieb und setzte Lanzenkirchen unter Druck.

Die Zuschauer erlebten nun eine spannende Schlussphase. In der 88. Minute folgte dann der viel umjubelte Ausgleichstreffer: Dino Mesanovic traf zum 2:2 und brachte die heimischen Fans zum Jubeln. Der SC Neunkirchen setzte nun alles auf eine Karte und drängte auf den Siegtreffer.

Die Entscheidung fiel schließlich in der letzten Spielminute. Ein Elfmeter für den SC Neunkirchen bot die Chance, das Spiel endgültig zu drehen. Adhurim Hasi trat an und verwandelte souverän zum 3:2. Dieser Treffer brachte den entscheidenden Sieg für die Neunkirchner und krönte eine packende Aufholjagd.

Mit diesem dramatischen Endspurt sicherte sich der SC Neunkirchen drei wichtige Punkte und konnte in der Tabelle weiter Boden gutmachen. Lanzenkirchen hingegen musste trotz einer starken ersten Halbzeit eine bittere Niederlage hinnehmen.

1. Klasse Süd: Neunkirchen : Lanzenkirchen - 3:2 (0:2)

90 Adhurim Hasi 3:2

88 Dino Mesanovic 2:2

58 Cagdas Dogan 1:2

40 Igor Puljic 0:2

16 Igor Puljic 0:1

