ASK Oberwaltersdorf triumphiert gegen SC Neunkirchen

Spielberichte

Details Samstag, 08. Juni 2024 01:34

Der ASK Oberwaltersdorf konnte sich in der 26. Runde der 1. Klasse Süd mit einem verdienten 2:0-Sieg gegen den SC Neunkirchen durchsetzen. Nach einer torlosen ersten Halbzeit gelang es den Oberwaltersdorfern, durch Treffer von Yasin Ceylan und Andre Croatto in der zweiten Halbzeit die drei Punkte zu sichern. Das Spiel war hart umkämpft, doch letztlich zeigte sich der Arbeitersportklub Oberwaltersdorf als das effizientere Team.

Torlose erste Halbzeit

Das Spiel begann mit einem pünktlichen Anpfiff und beide Mannschaften starteten motiviert in die Partie. Schon in den ersten Minuten war zu spüren, dass die Oberwaltersdorfer und die Neunkirchner mit viel Einsatz um jeden Ball kämpften. Beide Teams hatten in der Anfangsphase einige vielversprechende Angriffe, doch die Abwehrreihen standen sicher und ließen keine klaren Torchancen zu.

Der SC Neunkirchen versuchte vor allem über die Flügel Druck aufzubauen, während der ASK Oberwaltersdorf versuchte, das Spiel kontrolliert aus der Abwehr heraus aufzubauen. Die Defensive der Neunkirchner ließ jedoch wenig zu, und so kam es in der ersten Halbzeit zu wenigen nennenswerten Torraumszenen. Beide Torhüter hatten nur selten Gelegenheit, ihr Können unter Beweis zu stellen, und die Zuschauer mussten sich bis zur zweiten Halbzeit gedulden, um Tore zu sehen.

Oberwaltersdorf dreht auf

Die zweite Halbzeit begann ähnlich wie die erste, doch der Arbeitersportklub Oberwaltersdorf erhöhte zusehends den Druck. In der 57. Minute war es dann endlich soweit: Yasin Ceylan brachte die Oberwaltersdorfer mit einem sehenswerten Treffer in Führung. Nach einem schön herausgespielten Angriff gelang es Ceylan, sich im Strafraum durchzusetzen und den Ball unhaltbar im Netz zu versenken. Die Führung verlieh den Gastgebern zusätzliches Selbstvertrauen, und sie drängten weiter auf das nächste Tor.

Der SC Neunkirchen zeigte sich jedoch keineswegs geschockt und versuchte sofort, eine Antwort zu finden. Sie erspielten sich einige gute Chancen, aber die Abwehr der Oberwaltersdorfer und ihr Torhüter standen sicher und ließen keinen Gegentreffer zu. Mit zunehmender Spieldauer wurden die Neunkirchner jedoch immer ungeduldiger, was zu Fehlern im Aufbauspiel führte.

In der 74. Minute schlug dann Andre Croatto für den ASK Oberwaltersdorf zu und erhöhte auf 2:0. Nach einer schnellen Kombination im Mittelfeld wurde Croatto schön freigespielt und ließ dem Torhüter der Neunkirchner mit einem platzierten Schuss keine Chance. Dieses Tor war der endgültige Genickbruch für den SC Neunkirchen, die sich trotz aller Bemühungen nicht mehr erholen konnten.

Die letzten Minuten der Partie waren geprägt von einem kontrollierten Spiel der Oberwaltersdorfer, die das Ergebnis souverän verwalteten. Auch die dreiminütige Nachspielzeit brachte keine Veränderung mehr, und so endete das Spiel mit einem verdienten 2:0-Sieg für den ASK Oberwaltersdorf.

Mit diesem Erfolg sicherten sich die Oberwaltersdorfer drei Punkte im Kampf um die oberen Tabellenplätze, während der SC Neunkirchen weiterhin um Konstanz in ihren Leistungen kämpfen muss. Die Fans des Arbeitersportklubs Oberwaltersdorf dürfen sich über eine starke Mannschaftsleistung freuen, die Hoffnung auf eine erfolgreiche Saison macht.

1. Klasse Süd: Oberwaltersdorf : Neunkirchen - 2:0 (0:0)

74 Andre Croatto 2:0

57 Yasin Ceylan 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.