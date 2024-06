SK Wiesmath triumphiert souverän gegen SV Zillingdorf

Spielberichte

Details Samstag, 08. Juni 2024 01:38

Der SK Wiesmath setzte sich in einem überzeugenden Heimspiel mit 3:0 gegen den SV Zillingdorf durch. Bereits früh ging der Sportklub Wiesmath in Führung und baute seinen Vorsprung in der zweiten Halbzeit weiter aus. Mit einer soliden Defensivleistung und effektiven Offensivaktionen ließen die Wiesmather dem Gegner kaum Chancen und konnten so drei wichtige Punkte in der 26. Runde der 1. Klasse Süd verbuchen.

Frühe Führung für den SK Wiesmath

Das Spiel begann dynamisch, als der SK Wiesmath bereits in der 9. Minute den Führungstreffer erzielte. Johannes Handler brachte die Gastgeber mit einem sehenswerten Tor zum 1:0 in Führung. Dieses frühe Tor setzte den SV Zillingdorf sofort unter Druck und zwang die Gäste, offensiver zu agieren.

Wiesmath scheitert im 1 gegen 1 an Osstruska! SVZ1919, Ticker-Reporter

In der 27. Minute merkte man, dass das Spiel an Intensität zunahm. Die Partie wurde zerfahren, beide Teams kämpften verbissen um jeden Ball. Trotz der Bemühungen der Zillingdorfer, blieb es beim 1:0 für die Wiesmather zur Halbzeitpause.

Der Sportklub Wiesmath baut die Führung aus

Nach dem Wiederanpfiff setzten die Wiesmather ihre dominierende Spielweise fort.

Latte Wiesmath! SVZ1919, Ticker-Reporter

Bereits in der 46. Minute verzeichneten sie eine Chance, als ein Schuss nur die Latte traf. In der 53. Minute war der SK Wiesmath dem 2:0 sehr nahe, als sie zwei hochkarätige Chancen herausspielten, jedoch zunächst noch am Abschluss scheiterten.

Elfmeter Wiesmath nach Foul knapp an der Grenze. SVZ1919, Ticker-Reporter

In der 61. Minute bekamen die Wiesmather nach einem Foul an der Strafraumgrenze einen Elfmeter zugesprochen. Es schien nur eine Frage der Zeit, bis der zweite Treffer fallen würde. Schließlich war es Andras Stieber, der in der 64. Minute das verdiente 2:0 erzielte. Stieber nutzte eine gute Vorlage und ließ dem Zillingdorfer Torhüter keine Chance.

Die Gäste hatten es schwer, sich gegen die starke Defensive der Wiesmather durchzusetzen. In der 39. Minute bot sich ihnen eine Gelegenheit, als Cengiz nach einem Traumpass am Wiesmather Goalie scheiterte. Doch das blieb eine der wenigen gefährlichen Aktionen des SV Zillingdorf im gesamten Spiel.

Der SK Wiesmath ließ nicht locker und erzielte in der 71. Minute das 3:0. Daniel Wagner verwandelte einen langen Ball in den Strafraum eiskalt ins lange Eck. Mit diesem Treffer war das Spiel endgültig entschieden. Die Wiesmather kontrollierten die restlichen Minuten souverän und ließen keine weiteren Chancen der Zillingdorfer zu.

Schließlich endete das Spiel nach 90 Minuten mit einem verdienten 3:0-Sieg für den SK Wiesmath. Die Wiesmather zeigten eine starke Mannschaftsleistung und bestätigten ihre gute Form in der laufenden Saison.

1. Klasse Süd: Wiesmath : Zillingdorf - 3:0 (1:0)

71 Daniel Wagner 3:0

64 Andras Stieber 2:0

9 Johannes Handler 1:0

