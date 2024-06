Meister BSV Enzesfeld/Hirtenberg gewinnt klar gegen 1. SC Sollenau

Spielberichte

Am letzten Spieltag der 1. Klasse Süd setzte sich der BSV Enzesfeld/Hirtenberg souverän mit 4:1 gegen den 1. SC Sollenau durch. Vor heimischem Publikum in Hirtenberg zeigten die Enzesfelder eine überzeugende Leistung und sicherten sich drei wichtige Punkte. Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit, in der beide Teams jeweils einmal trafen, drehte der Meister in der zweiten Hälfte auf und sicherte sich den verdienten Sieg.

Frühe Führung wird vor der Pause egalisiert

Das Spiel begann munter, und bereits in der 19. Minute konnte der BSV Enzesfeld/Hirtenberg in Führung gehen. Erblin Skenderaj nutzte einen Abpraller in der Box und schob den Ball ins rechte untere Eck zum 1:0 ein. Die Enzesfelder dominierten in dieser Phase das Spiel, hatten jedoch Pech im Abschluss und konnten weitere Chancen nicht nutzen.

In der 38. Minute gelang dem 1. SC Sollenau der Ausgleich. Serdar Özmen bekam einen Pass in den Lauf, lupfte den Ball zunächst an die Latte und staubte dann zum 1:1 ab. Dieser Treffer schockte die Enzesfelder kurzzeitig, doch sie blieben weiterhin gefährlich und drückten auf den erneuten Führungstreffer. Bis zur Pause blieb es jedoch beim 1:1, trotz einiger guter Chancen auf beiden Seiten.

Starke zweite Halbzeit der Enzesfelder

Die zweite Halbzeit begann ohne personelle Veränderungen, doch der BSV Enzesfeld/Hirtenberg kam mit viel Schwung aus der Kabine. In der 52. Minute war es Maximillian Schabauer, der nach einer Ecke von Nihat Güzel per Kopf zur 2:1-Führung traf. Die Enzesfelder erhöhten weiter den Druck und ließen den Gästen kaum noch Raum zur Entfaltung.

Nur vier Minuten später, in der 56. Minute, erzielte Jan Richard Lunczer das 3:1. Aus zentraler Position etwa zwei Meter vor dem Strafraum platzierte er seinen Schuss ins linke Eck und sorgte damit für eine komfortable Führung. Die Sollenauer versuchten zwar, noch einmal zurückzukommen, doch ihre Chancen blieben ungenutzt. Santiago Lopez Rubio und Tizian Schenk vergaben gute Gelegenheiten.

Den Schlusspunkt setzte Viktor Kozo in der 86. Minute. Nach einem flachen Stanglpass von Alen Dragomirovic grätschte er den Ball in die Tormitte und besiegelte damit den 4:1-Endstand für den BSV Enzesfeld/Hirtenberg. Das Spiel endete kurz darauf und die Enzesfelder konnten einen verdienten Heimsieg feiern.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Mathias Haderer (312305 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Mathias Haderer mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.