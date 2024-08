ASC Leobersdorf feiert Auftaktsieg gegen Baden

Spielberichte

Details Freitag, 16. August 2024 22:38

Der ASC Leobersdorf hat sich im ersten Meisterschaftsspiel der 1. Klasse Süd gegen den AC Casino Baden mit 2:0 durchgesetzt. Die Mannschaft von Trainer Christopher Scharrach zeigte eine solide Leistung und konnte sich dank Toren von Stefan Neunteufel und Enes Celik gegen die Gäste behaupten. Trotz starker Bemühungen der Badener blieb ihnen der Torerfolg verwehrt, was auch an der starken Leistung des Leobersdorfer Torwarts Jörg Zagler lag.

ASC-Führung durch Neunteufel

Das Spiel begann mit einer guten Stimmung im Stadion von Leobersdorf. Die Heimischen, die in schwarzen Trikots spielten, und die Gäste aus Baden in roten Dressen, lieferten sich von Beginn an einen intensiven Schlagabtausch. In den ersten Minuten zeigten die Badener eine durchdachte Defensive und ließen den ASC immer wieder an ihrer dicht gestaffelten Viererkette abprallen.

In der 25. Minute gelang den Hausherren jedoch der Durchbruch. Nach einem Durcheinander im Strafraum der Badener landete der Ball vor den Füßen von Stefan Neunteufel, der sich diese Gelegenheit nicht entgehen ließ und den Ball flach ins linke Eck zum 1:0 einschob. Der Torwart der Badener, Philipp Theissl, hatte keine Chance, diesen Schuss zu parieren. Nach diesem Treffer gewannen die Leobersdorfer zunehmend die Oberhand und setzten die Gäste weiter unter Druck.

Trotz des Rückstandes zeigten die Badener eine kämpferische Leistung und hatten durch Ecken und schnelle Angriffe immer wieder Chancen, den Ausgleich zu erzielen. Doch der Torwart der Leobersdorfer, Jörg Zagler, erwies sich als sicherer Rückhalt und verhinderte mehrmals den Ausgleich. Die erste Halbzeit endete mit einer knappen Führung für die Gastgeber.

Celik besiegelt Leobersdorfer Sieg

Nach der Pause setzte der ASC Leobersdorf das schnelle Tempo fort und drängte auf das zweite Tor. In der 48. Minute verhinderte erneut Philipp Theissl, der Torwart der Badener, durch eine starke Parade das 2:0. Die Gäste gaben sich nicht auf und hatten selbst zwei hochkarätige Chancen, die jedoch ungenutzt blieben. In der 63. Minute ließ Baden eine hundertprozentige Möglichkeit liegen, als der Ball nach einem Fehler des Leobersdorfer Torwarts nicht im Netz landete.

Der starke Regen machte das Spielgeschehen noch intensiver, und die Angriffe rollten nun auf beiden Seiten. Doch in der 59. Minute nutzten die Leobersdorfer eine Verwirrung in der Badener Abwehr aus. Der kurz zuvor eingewechselte Enes Celik zog ab und erhöhte auf 2:0. Die Badener versuchten weiterhin, den Rückstand zu verkürzen, doch sie fanden keinen Weg, die Abwehr der Leobersdorfer zu durchbrechen.

In der 83. Minute glänzte Philipp Theissl erneut, als er einen wuchtigen Kopfball der Leobersdorfer abwehrte. Doch trotz aller Bemühungen der Gäste blieb es beim 2:0. Der ASC Leobersdorf konnte die verbleibenden Minuten nutzen, um das Tempo zu kontrollieren und den Vorsprung über die Zeit zu bringen. Mit dem Abpfiff in der 90. Minute war der Auftaktsieg der Leobersdorfer perfekt.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Bernhard Leitgeber (19753 Bonuspunkte)

1. Klasse Süd: Leobersdorf : AC Baden - 2:0 (1:0)

59 Enes Celik 2:0

25 Stefan Neunteufel 1:0

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Bernhard Leitgeber mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.

