Überlegener Auftritt: ASK Oberwaltersdorf deklassiert SK Raika Wiesmath mit 5:0

Details Samstag, 17. August 2024 13:49

In einem packenden Auftaktspiel der 1. Runde der 1. Klasse Süd (NÖ) zeigte der ASK Oberwaltersdorf, vor rund 300 Zuschauern, eine beeindruckende Leistung und besiegte den SK Raika Wiesmath deutlich mit 5:0. Die Gastgeber dominierten die Partie von Beginn an und ließen den Wiesmathern kaum eine Chance. Besonders Daniel Klauninger und Yasin Ceylan glänzten mit ihren Toren und führten ihr Team zu einem souveränen Sieg.

Blitzstart für den Gastgeber

Die Partie begann mit hohem Tempo und die Oberwaltersdorfer setzten sofort ein Zeichen. Bereits in der 8. Minute gelang es Daniel Klauninger, den Ball im Netz der Gäste unterzubringen und Oberwaltersdorf mit 1:0 in Führung zu bringen. Dieses frühe Tor spielte dem Arbeitersportklub Oberwaltersdorf in die Karten und sie konnten das Spielgeschehen kontrollieren.

Die erste Halbzeit war geprägt von einer soliden Defensivleistung der Gastgeber, die kaum Chancen für den SK Wiesmath zuließen. Die Gäste, die mit großen Ambitionen in die Saison gestartet waren, fanden keine Mittel, um die kompakte Abwehrreihe der Oberwaltersdorfer zu überwinden. So blieb es zur Halbzeit bei der knappen 1:0-Führung für die Hausherren.

Oberwaltersdorf dreht in der zweiten Halbzeit auf

Kaum war die zweite Halbzeit angepfiffen, legte Oberwaltersdorf nach. In der 47. Minute war es erneut Daniel Klauninger, der seine starke Leistung krönte und das 2:0 erzielte. Dieser Treffer war ein Schock für die Wiesmather, die sich kurz nach der Pause wieder sammeln mussten.

Die Überlegenheit der Oberwaltersdorfer wurde im Verlauf der zweiten Halbzeit immer deutlicher. Der nächste Treffer ließ nicht lange auf sich warten. In der 62. Minute war es Sinan Geveze, der das 3:0 für Oberwaltersdorf erzielte und damit die Vorentscheidung herbeiführte.

Doch die Gastgeber hatten noch nicht genug. In der 86. Minute erhöhte Lorenz Keinrath auf 4:0. Der Treffer war das Resultat eines sehenswerten Angriffs, der die Defensivschwächen der Wiesmather erneut offenlegte. Die Gäste waren zu diesem Zeitpunkt bereits geschlagen und konnten dem Offensivdrang der Oberwaltersdorfer nichts entgegensetzen.

Den Schlusspunkt der Partie setzte Yasin Ceylan in der 87. Minute. Mit einem präzisen Schuss erzielte er das 5:0 und besiegelte den klaren Sieg des Arbeitersportklubs Oberwaltersdorf. Kurz darauf pfiff der Schiedsrichter das Spiel ab und die Gastgeber konnten sich über einen gelungenen Saisonauftakt freuen.

Die Partie endete mit einem deutlichen 5:0-Sieg für den ASK Oberwaltersdorf, der damit ein erstes Ausrufezeichen in der neuen Saison setzte. Die Wiesmather hingegen müssen sich nach dieser deutlichen Niederlage neu sortieren und aus ihren Fehlern lernen, um in den kommenden Spielen bessere Ergebnisse zu erzielen.

1. Klasse Süd: Oberwaltersdorf : Wiesmath - 5:0 (1:0)

87 Yasin Ceylan 5:0

86 Lorenz Keinrath 4:0

62 Sinan Geveze 3:0

47 Daniel Klauninger 2:0

8 Daniel Klauninger 1:0

