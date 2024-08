Spannung pur in Baden: SV Grimmenstein siegt spät

Spielberichte

In einem packenden Spiel der 1. Klasse Süd setzte sich der SV Grimmenstein in letzter Minute mit 2:1 beim AC Casino Baden durch. Vor einer beeindruckenden Kulisse lieferten sich beide Teams einen erbitterten Kampf, der von zahlreichen Höhepunkten geprägt war. Der Treffer in Minute 89 durch Daniel Püchl brachte letztlich die Entscheidung zugunsten der Gäste aus Grimmenstein.

Elfmeter bringt Gäste früh in Führung

Das Spiel begann mit viel Tempo auf beiden Seiten, wobei die Badener zunächst die besseren Spielanteile hatten. Bereits in der 10. Minute fiel jedoch das erste Tor für die Gäste: Thomas Aulabauer verwandelte einen etwas zweifelhaften Elfmeter sicher ins rechte Eck und brachte den SV Grimmenstein mit 1:0 in Führung. Der Schiedsrichter hatte auf den Punkt gezeigt, nachdem ein Grimmensteiner Spieler spektakulär im Strafraum zu Boden gegangen war.

Die Antwort der Gastgeber ließ nicht lange auf sich warten. In der 30. Minute nutzte Sandro Sinkovits einen Fehler in der Abwehr der Gäste und schob den Ball seelenruhig zum 1:1 ein. Dieser Ausgleich war durchaus verdient, da die Badener zuvor schon einige Male gefährlich vor dem Tor der Grimmensteiner aufgetaucht waren. Die erste Halbzeit endete somit mit einem gerechten 1:1, was den Spielverlauf bis dahin gut widerspiegelte.

Entscheidung in Minute 89

Die zweite Halbzeit begann genauso temporeich wie die erste. Beide Mannschaften drängten auf den Führungstreffer, wobei besonders der Torwart des AC Baden, Philipp Theissl, sich mehrfach auszeichnen konnte. Er vereitelte in der zweiten Halbzeit mehrere hundertprozentige Chancen der Grimmensteiner und wurde nicht zu Unrecht als "Man of the Match" gefeiert.

Mit zunehmender Spieldauer wurde die Partie immer hektischer. Beide Teams kämpften verbissen um jeden Ball, und es kam zu mehreren ruppigen Szenen. In der 67. Minute hatten die Badener eine vielversprechende Chance zur Führung, doch auch die Gäste aus Grimmenstein blieben stets gefährlich. Das Spiel schien auf ein Unentschieden hinauszulaufen, doch in der 89. Minute schlug Daniel Püchl zu. Nach einem schnellen Angriff der Gäste erzielte er das 2:1 für den SV Grimmenstein und ließ die Fans der Badener verstummen.

Der Schlusspfiff ertönte nach 92 Minuten, und die Gäste aus Grimmenstein konnten einen hart erkämpften Auswärtssieg feiern. Für den AC Baden war es eine bittere Niederlage, besonders weil sie bis kurz vor Schluss gut mitgehalten hatten.

1. Klasse Süd: AC Baden : SVG - 1:2 (1:1)

89 Daniel Püchl 1:2

30 Sandro Sinkovits 1:1

10 Thomas Aulabauer 0:1

