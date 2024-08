SK Wiesmath dominiert SC Weissenbach mit 4:0

Spielberichte

Details Sonntag, 25. August 2024 20:00

Der SK Wiesmath setzte sich in der 2. Runde der 1. Klasse Süd (NÖ) klar mit 4:0 gegen den SC Weissenbach durch. Die Wiesmather präsentierten sich über die gesamte Spieldauer hinweg als die dominierende Mannschaft und konnten bereits in der ersten Halbzeit einen komfortablen Vorsprung herausspielen. Besonders beeindruckend war die Leistung von Mark Sandor Murai, der zwei Tore zum Sieg beisteuerte.

Frühe Führung für den SK Wiesmath

Bereits in der 17. Minute gelang dem SK Wiesmath der Führungstreffer. Andras Stieber war eiskalt vor dem Tor und brachte die Heimmannschaft mit 1:0 in Führung. Die frühe Führung gab den Wiesmather Selbstvertrauen und setzte die Weissenbacher unter Druck, die Schwierigkeiten hatten, ins Spiel zu finden.

In der 38. Minute folgte dann das zweite Tor für den Sportklub Wiesmath. Mark Sandor Murai war zur Stelle und erhöhte auf 2:0. Mit diesem Spielstand gingen beide Teams in die Halbzeitpause, während die Weissenbacher nach einer Antwort suchten.

Dominanz in der zweiten Halbzeit

Auch nach dem Seitenwechsel blieb der SK Wiesmath die tonangebende Mannschaft. In der 68. Minute war es erneut Mark Sandor Murai, der das Tor zum 3:0 erzielte. Damit war das Spiel praktisch entschieden, doch die Wiesmather hatten noch nicht genug.

In der 75. Minute setzte Maximilian Handler mit dem vierten Treffer den Schlusspunkt. Der Sportclub Weissenbach hatte dem nichts mehr entgegenzusetzen und musste sich schließlich klar geschlagen geben.

Mit diesem souveränen Sieg klettert der SK Wiesmath in der Tabelle nach oben und zeigt, dass man in dieser Saison mit ihnen rechnen muss. Die Weissenbacher hingegen müssen sich schnellstens verbessern, um in den kommenden Spielen konkurrenzfähig zu bleiben.

1. Klasse Süd: Wiesmath : Weissenbach - 4:0 (2:0)

75 Maximilian Handler 4:0

68 Mark Sandor Murai 3:0

38 Mark Sandor Murai 2:0

17 Andras Stieber 1:0

Details

