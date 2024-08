Spannendes Unentschieden zwischen ASC Leobersdorf und SVg Pitten

Spielberichte

Details Samstag, 31. August 2024 00:24

In der 3. Runde der 1. Klasse Süd (NÖ) traf der ASC Leobersdorf auf die SVg Pitten in einem aufregenden Duell, das mit einem 2:2-Unentschieden endete. Beide Teams zeigten eine engagierte Leistung, wobei die Leobersdorfer den Heimvorteil nutzten und die Pittener immer wieder mit gefährlichen Angriffen für Spannung sorgten.

Leobersdorfer Führung in der ersten Halbzeit

Das Spiel startete mit hohem Tempo und bereits in der 11. Minute hatte die Sportvereinigung Pitten Pech, als sie nur den Pfosten trafen. Kurz darauf scheiterten die Leobersdorfer bei einem Konter an Niko Fleck, dem Torwart der Pittener. In der 12. Minute wurde die muntere Atmosphäre durch die Trommeln der Fans beider Mannschaften noch verstärkt.

Nach mehreren vergebenen Chancen auf beiden Seiten gelang dem ASC Leobersdorf in der 33. Minute der Führungstreffer. Adrian Demirel erzielte mit einem präzisen Schuss ins lange Kreuzeck das 1:0. Diese Führung hielt bis zur Halbzeit, obwohl die Pittener kurz vor dem Pausenpfiff noch eine große Chance durch Michael vergaben, der am Fünfmeterraum den Ball per Kopf über das leere Tor setzte.

Spannung und Ausgleich in der zweiten Halbzeit

Die zweite Halbzeit begann mit einem vielversprechenden Angriff von Michal Sojka für die Pittener, doch seine Chance blieb ungenutzt. In der 53. Minute gelang den Gästen dann der verdiente Ausgleich: Michal Sojka erzielte das 1:1. Nur vier Minuten später legte die SVg Pitten nach und ging durch Nikola Frljuzec mit 2:1 in Führung, nachdem er einen Freistoß von Csaba per Kopf verwertete.

Die Leobersdorfer hatten nun sichtlich Mühe, den Rückstand aufzuholen. In der 65. Minute schoss die Nummer 17 der Leobersdorfer nach einem Freistoß über das Tor. Die Pittener hingegen verpassten in der Folgezeit mehrmals die Chance, das Spiel endgültig zu entscheiden. Nikola Frljuzec und Dominik konnten klare Gelegenheiten nicht nutzen, was dem Heimteam weiterhin Hoffnung auf den Ausgleich ließ.

In der 77. Minute bewiesen die Leobersdorfer Kampfgeist und erzielten durch Christopher Scharrach das 2:2. Sein erster Schuss prallte an die Latte, doch den Nachschuss verwandelte er per Innenstange. In der Schlussphase vergab Pitten noch eine weitere hundertprozentige Chance, als sie erneut an Niko Fleck scheiterten.

Obwohl die Gäste in den letzten Minuten der Partie weiterhin Druck machten, hielt der ASC Leobersdorf stand und sicherte sich so das Unentschieden. Der Schlusspfiff besiegelte das gerechte 2:2-Remis.

Die Partie war geprägt von vielen Chancen und einem hohen Tempo, das den Zuschauern sicherlich gut gefallen hat. Beide Teams zeigten ihr Potenzial und lieferten sich einen packenden Kampf, der mit einer gerechten Punkteteilung endete.

1. Klasse Süd: Leobersdorf : Pitten - 2:2 (1:0)

77 Christopher Scharrach 2:2

57 Nikola Frljuzec 1:2

53 Michal Sojka 1:1

33 Adrian Demirel 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.