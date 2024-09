Dominanter Auftritt des SC Weissenbach gegen den 1. SC Sollenau

Spielberichte

In einem beeindruckenden Auftritt sicherte sich der SC Weissenbach einen klaren 5:0-Sieg gegen den 1. SC Sollenau. Die Weissenbacher dominierten das Spiel von Anfang bis Ende und zeigten eine exzellente Teamleistung. Besonders herausragend war Srdjan Savic, der gleich zwei Treffer erzielte und maßgeblich zum Sieg seines Teams beitrug. Mit diesem Sieg in der 3. Runde der 1. Klasse Süd (NÖ) hat der SC Weissenbach sein Selbstvertrauen wiedererlangt und setzt nun auf eine erfolgreiche Fortsetzung der Saison.

Frühe Führung und Dominanz des SC Weissenbach

Das Spiel begann mit einem hohen Tempo, wobei beide Teams zunächst um die Kontrolle über das Spielgeschehen kämpften. In der 16. Minute brachte Florent Thaci den SC Weissenbach mit 1:0 in Führung. Dieser Treffer markierte den Beginn einer dominanten Vorstellung der Heimmannschaft. Nur 16 Minuten später folgte das nächste Highlight: Srdjan Savic setzte sich über die Außenbahn durch und bediente Florent Thaci, der im Strafraum eiskalt zum 2:0 vollendete.

Der SC Weissenbach setzte seine Überlegenheit fort und erzielte in der 43. Minute das 3:0 durch Srdjan Savic, der den Torhüter der Gäste gekonnt ausspielte. Trotz einiger guter Aktionen der Sollenauer, insbesondere durch Weitschüsse, blieb die Defensive der Weissenbacher stabil und ließ keine Gegentreffer zu. Mit einem komfortablen 3:0-Vorsprung ging es in die Halbzeitpause.

Weiterer Ausbau der Führung in der zweiten Halbzeit

Die zweite Halbzeit begann, wie die erste endete: mit einer dominanten Vorstellung des SC Weissenbach. In der 64. Minute sorgte ein beeindruckender Doppelpass zwischen Thaci und Dominik Bauer für das 4:0. Bauer flankte den Ball präzise auf Srdjan Savic, der seinen zweiten Treffer des Tages erzielte.

In der 71. Minute war es erneut Dominik Bauer, der nach einer hervorragenden Vorlage das 5:0 markierte und damit den Schlusspunkt in dieser einseitigen Partie setzte. Trotz des hohen Rückstands gaben die Sollenauer jedoch nicht auf und versuchten bis zum Schluss, einen Ehrentreffer zu erzielen, jedoch ohne Erfolg.

Am Ende sicherte sich der SC Weissenbach einen verdienten 5:0-Sieg, der die Mannschaft in eine gute Ausgangsposition für die kommenden Spiele bringt. Die Weissenbacher zeigten eine geschlossene Mannschaftsleistung und beeindruckten mit ihrer Offensivkraft und defensiven Stabilität. Mit diesem Erfolg im Rücken wird der SC Weissenbach sicherlich mit viel Selbstvertrauen in die nächsten Begegnungen gehen.

1. Klasse Süd: Weissenbach : SC Sollenau - 5:0 (3:0)

71 Dominik Bauer 5:0

64 Srdjan Savic 4:0

43 Srdjan Savic 3:0

32 Florent Thaci 2:0

16 Florent Thaci 1:0

