SC Hochwolkersdorf triumphiert in packendem Duell gegen 1. SC Sollenau

Details Samstag, 07. September 2024 08:01

In einem aufregenden Spiel der 1. Klasse Süd (NÖ) setzte sich der SC Hochwolkersdorf knapp mit 2:1 gegen den 1. SC Sollenau durch. Das Spiel war geprägt von frühen Toren, einem Eigentor in der Schlussminute und einer gelb-roten Karte in der Nachspielzeit. Trotz des frühen Führungstreffers der Sollenauer konnten die Gäste aus Hochwolkersdorf das Blatt wenden und am Ende die drei Punkte mit nach Hause nehmen.

Blitzstart für die Sollenauer

Gleich zu Beginn der Partie legte der 1. SC Sollenau ein hohes Tempo vor und wurde schon in der 2. Minute belohnt. Jailson Severiano Alves nutzte eine frühe Gelegenheit und erzielte das 1:0 für die Heimmannschaft. Dieser Blitzstart sorgte für reichlich Euphorie bei den Sollenauer Fans und setzte den Sportclub Hochwolkersdorf früh unter Druck.

Doch die Gäste ließen sich von dem frühen Rückstand nicht entmutigen und fanden zunehmend besser ins Spiel. In der 38. Minute war es dann soweit: Balazs Laki erzielte den Ausgleich für Hochwolkersdorf. Mit diesem 1:1 ging es dann auch in die Halbzeitpause, was die Spannung für die zweite Hälfte aufrechterhielt.

Dramatische Schlussphase

Nach einer ausgeglichenen zweiten Halbzeit, in der beide Mannschaften Chancen hatten, aber kein weiteres Tor erzielen konnten, steuerte das Spiel auf ein Unentschieden zu. Doch die letzten Minuten sollten noch einmal alles verändern. Zunächst kassierte Alexander Schrammel von Hochwolkersdorf in der 90. Minute eine Gelb-Rote Karte, was die Gäste in Unterzahl brachte. Doch diese numerische Überlegenheit konnten die Sollenauer nicht nutzen.

Stattdessen ereignete sich das Drama auf der anderen Seite: In der Nachspielzeit sorgte ein Eigentor von Kerim Irmak für die Entscheidung. Dieser unglückliche Moment besiegelte das 1:2 und bescherte dem SC Hochwolkersdorf den Sieg. Die Gäste konnten sich somit über drei hart erkämpfte Punkte freuen, während die Sollenauer enttäuscht das Spielfeld verließen. Während der SC Hochwolkersdorf jubeln konnte, muss sich der 1. SC Sollenau mit der bitteren Niederlage auseinandersetzen und den Blick nach vorne richten.

1. Klasse Süd: SC Sollenau : Hochwolkersdorf - 1:2 (1:1)

91 Eigentor durch Kerim Irmak 1:2

38 Balazs Laki 1:1

2 Jailson Severiano Alves 1:0

