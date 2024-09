SK Wiesmath fertigt Neunkirchen ab

Spielberichte

Der SK Wiesmath konnte in der 4. Runde der 1. Klasse Süd einen souveränen 4:0-Sieg gegen den SC Neunkirchen feiern. Bereits in der Anfangsphase zeigte die Heimmannschaft, warum sie als Favorit in dieses Match gegangen war. Mit zwei Treffern in den ersten acht Minuten setzte der Sportklub Wiesmath den Grundstein für diesen wichtigen Heimsieg.

Früher Doppelschlag der Hausherren

Das Spiel begann rasant und schon in der vierten Minute konnte der SK nach einem Eckball durch Murai den ersten Treffer markieren. Nur wenige Minuten später kam es zu einem Eigentor der Gäste aus Neunkirchen, wodurch die Wiesmather ihren Vorsprung auf 2:0 ausbauten.

Der Sportclub Neunkirchen versuchte daraufhin, in das Spiel zu finden und kam in der 31. Minute durch eine Chance zu einem ersten vielversprechenden Angriff. Doch die Abwehr des SK stand sicher und ließ keinen Treffer zu. Die Wiesmather blieben weiterhin das dominante Team und suchten stets den Weg zum Tor. In der 30. Minute traf Murai erneut, diesmal allerdings nur die Latte, die den dritten Treffer verhinderte.

Gegen Ende der ersten Halbzeit kam es zu einem unschönen Zwischenfall. In der 35. Minute sah Neunkirchens Hartl die Gelb-Rote Karte, was die Gäste zusätzlich schwächte. Maximilian Handler vom SK Wiesmath hatte kurz darauf in der 37. Minute noch eine gute Chance, verfehlte jedoch knapp das Tor. So ging es mit einem 2:0 für den Sportklub Wiesmath in die Halbzeitpause.

Überlegene zweite Halbzeit und weitere Wiesmather Tore

Die zweite Halbzeit begann ebenso schwungvoll wie die erste. In der 49. Minute musste auch Wiesmath einen Spielerverlust hinnehmen, als Murai nach seiner zweiten Gelben Karte vom Platz gestellt wurde. Doch die Wiesmather ließen sich davon nicht beirren und spielten weiter nach vorne.

In der 60. Minute belohnten sie sich erneut für ihren Einsatz. Koszö erzielte das dritte Tor und erhöhte somit auf 3:0. Die Gäste kamen in der 62. Minute durch Schanner zu einer weiteren Möglichkeit, konnten jedoch erneut nicht erfolgreich abschließen. Der SK Wiesmath setzte seinen Offensivdrang fort und kam zu mehreren Chancen, wie beispielsweise in der 65. und 70. Minute.

In der 71. Minute war es dann Josef Schwarz, der für den SK traf und den Spielstand auf 4:0 erhöhte. Dieser Treffer besiegelte endgültig das Schicksal des SC Neunkirchen in diesem Spiel. Die Wiesmather hatten weiterhin einige gute Gelegenheiten, doch es blieb beim 4:0. Nach 90 Minuten pfiff der Schiedsrichter das Spiel ab und der SK Wiesmath konnte einen verdienten und klaren Heimsieg feiern.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter der Fußballexperte (3830 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter der Fußballexperte mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.