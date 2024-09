Überzeugender Sieg: ASK Trumau triumphiert mit 5:2 über SC Hochwolkersdorf

Spielberichte

Details Samstag, 21. September 2024 13:28

Der ASK Trumau setzte sich in einer torreichen Partie der 1. Klasse Süd (NÖ) gegen den SC Hochwolkersdorf mit 5:2 durch. Die Gastgeber dominierten von Beginn an und konnten bereits früh die Weichen auf Sieg stellen. Trotz eines zwischenzeitlichen Anschlusstreffers der Gäste war der Sieg der Trumauer zu keinem Zeitpunkt ernsthaft gefährdet.

Frühe Führung für den Arbeitersportklub Trumau

Schon nach wenigen Minuten setzte der ASK Trumau ein erstes Ausrufezeichen. Bereits in der 3. Spielminute brachte Stefan Hoppel die Gastgeber mit einem Treffer zum 1:0 in Führung. Dieser frühe Erfolg verlieh den Trumauern sichtlich Selbstvertrauen und sie blieben weiterhin offensiv ausgerichtet.

In der 25. Minute war es erneut Stefan Hoppel, der mit seinem zweiten Tor des Abends den Vorsprung auf 2:0 ausbaute. Der ASK Trumau hatte das Spiel zu diesem Zeitpunkt klar im Griff und setzte die Gäste aus Hochwolkersdorf weiter unter Druck.

Doch der SC Hochwolkersdorf kämpfte sich zurück ins Spiel. In der 31. Minute gelang Gabor Varga der Anschlusstreffer zum 2:1. Dieses Tor weckte neue Hoffnungen bei den Gästen, doch die Freude währte nicht lange. Kurz vor der Halbzeitpause stellte Mateusz Michal Lewandowski mit einem weiteren Tor den alten Abstand wieder her und erhöhte auf 3:1 für die Trumauer.

Trumau lässt nichts anbrennen

Nach der Pause blieb der ASK Trumau die dominierende Mannschaft. In der 60. Minute setzte Ione Agoney Jimenez Cabrera ein weiteres Zeichen und erhöhte auf 4:1. Dieses Tor nahm den Gästen endgültig den Wind aus den Segeln und der Arbeitersportklub Trumau konnte das Spiel weiterhin kontrollieren.

Doch die Trumauer hatten noch nicht genug. Nur fünf Minuten nach dem vierten Tor war es Patrick Resch, der mit seinem Treffer zum 5:1 endgültig für die Entscheidung sorgte. Der SC Hochwolkersdorf konnte sich in der Folgezeit zwar einige Chancen erarbeiten, doch die Abwehr des ASK Trumau stand sicher.

In der Schlussminute gelang Gabor Varga noch sein zweites Tor des Abends, als er zum 5:2-Endstand traf. Doch dieser Treffer hatte nur noch statistischen Wert, denn kurz darauf pfiff der Schiedsrichter das Spiel ab.

Der ASK Trumau konnte somit einen deutlichen und verdienten Heimsieg feiern. Mit dieser Leistung unterstrichen die Trumauer ihre Ambitionen in der 1. Klasse Süd (NÖ) und zeigten, dass mit ihnen in dieser Saison zu rechnen ist.

1. Klasse Süd: Trumau : Hochwolkersdorf - 5:2 (3:1)

90 Gabor Varga 5:2

65 Patrick Resch 5:1

60 Ione Agoney Jimenez Cabrera 4:1

39 Mateusz Michal Lewandowski 3:1

31 Gabor Varga 2:1

25 Stefan Hoppel 2:0

3 Stefan Hoppel 1:0

