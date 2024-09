ASC Leobersdorf triumphiert knapp gegen ASK Oberwaltersdorf

Spielberichte

Details Samstag, 28. September 2024 12:18

Der Arbeitersportklub Oberwaltersdorf musste sich in einem spannenden Spiel der 7. Runde in der 1. Klasse Süd (NÖ) gegen den ASC Leobersdorf mit 0:1 geschlagen geben. Das entscheidende Tor fiel in der ersten Halbzeit und blieb trotz intensiver Bemühungen beider Mannschaften das einzige Tor des Abends. Damit sicherte sich der ASC Leobersdorf einen wichtigen Auswärtssieg.

Frühes Führungstor für Leobersdorf

Das Spiel begann mit einem intensiven Schlagabtausch beider Mannschaften. Schon in den ersten Minuten war deutlich zu erkennen, dass sowohl Oberwaltersdorf als auch die Leobersdorfer entschlossen waren, die drei Punkte mit nach Hause zu nehmen. Die Heimelf aus Oberwaltersdorf versuchte von Beginn an, das Spiel zu kontrollieren und setzte die Gäste unter Druck. Doch es war der ASC Leobersdorf, der das erste Ausrufezeichen setzen konnte.

In der 28. Minute gelang es Grigorios Pegios, sich entscheidend durchzusetzen und den Ball im Tor der Oberwaltersdorfer zu versenken. Mit einem präzisen Schuss brachte er die Gäste aus Leobersdorf in Führung. Die Oberwaltersdorfer zeigten sich von diesem Rückschlag unbeeindruckt und drängten auf den Ausgleich. Trotz einiger guter Chancen gelang es ihnen jedoch nicht, die gut organisierte Abwehr der Leobersdorfer zu überwinden. Mit einem 0:1-Rückstand für die Heimelf ging es in die Halbzeitpause.

Oberwaltersdorf drängt vergeblich auf den Ausgleich

Nach der Pause erhöhten die Oberwaltersdorfer den Druck nochmals und spielten entschlossen nach vorne. Immer wieder versuchten sie, durch schnelle Angriffe und geschickte Kombinationen die Abwehr der Leobersdorfer zu knacken. Der ASC Leobersdorf blieb jedoch konzentriert und verteidigte mit viel Einsatz und Disziplin. In der Defensive standen die Gäste sicher und ließen kaum nennenswerte Chancen der Heimelf zu.

Während die Minuten verstrichen, wuchs die Anspannung auf dem Spielfeld und bei den Zuschauern. Die Oberwaltersdorfer warfen alles nach vorne, doch die gut organisierte Defensive der Leobersdorfer hielt stand. Auch in der Nachspielzeit von acht Minuten konnte Oberwaltersdorf den Ausgleich nicht mehr erzielen. Schließlich beendete der Schiedsrichter die Partie nach insgesamt 98 Minuten Spielzeit.

Der ASC Leobersdorf konnte sich dank des frühen Treffers von Grigorios Pegios und einer stabilen Defensivleistung über einen wichtigen Auswärtssieg freuen. Für den Arbeitersportklub Oberwaltersdorf bleibt die Erkenntnis, dass sie trotz einer engagierten Leistung ohne Punkte dastehen. Beide Mannschaften werden in den kommenden Spielen weiterhin alles geben, um ihre Saisonziele zu erreichen.

1. Klasse Süd: Oberwaltersdorf : Leobersdorf - 0:1 (0:1)

28 Grigorios Pegios 0:1

