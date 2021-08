Kantersieg nach 0:1: FC Tribuswinkel triumphiert über Aspang

Details Samstag, 21. August 2021 07:21

1. Klasse Süd: Aspang hat den Saisonstart verpatzt: Mit der 1:5-Niederlage gegen FC Tribuswinkel lautet der triste Ertrag zwei Pleiten am Stück. Vor etwa 170 Fans gingen die Gastgeber zwar in Führung, doch am Ende setzte es eine deutliche Niederlage.

Nach etwa zehn Minuten kam es zu den ersten Offensiv-Aktionen. Zunächst musste sich Aspangs Keeper Alex Hatzl auszeichnen, nur drei Minuten später rettete die Latte für die Heimischen. Stefan Lemberger brachte den SC Aspang in der 39. Minute dann doch noch mit 1:0 in Front. Sein direkter Freistoß landete zentral unter der Querlatte. Die FC Tribuswinkel hatte sich schnell wieder gesammelt und erzielte in Person von Philip Smola, ebenfalls nach einem Freistoß, aber kurz darauf den 1:1-Ausgleich (44.). Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat.

Der Endspurt ging an die Gäste

Trotz eines starken Auftritts von Aspang-Torhüter Hatzl, waren die Gäste in Halbzeit zwei effektiver. Roland Kovacs versenkte die Kugel zum 1:2 (60.) für Tribuswinkel. Mit dem Tor zum 3:1 steuerte Smola bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (83.). Filip Omazic legte in der 88. Minute zum 4:1 für FC Tribuswinkel nach. Kurz darauf traf Adel Redzic in der Nachspielzeit für den Spitzenreiter (91.). Letzten Endes ging die FC Tribuswinkel im Duell mit Aspang als klarer Sieger hervor.

Nach 2 Spieltagen belegt der SC Aspang in der neuen Saison Platz zwölf.

Sechs Punkte und Platz eins – so lautet die Ausbeute von FC Tribuswinkel nach zwei Spielen in der neuen Spielzeit.

1. Klasse Süd: SC Aspang – FC Tribuswinkel, 1:5 (1:1)

39 Stefan Lemberger 1:0

44 Philip Smola 1:1

60 Roland Kovacs 1:2

83 Philip Smola 1:3

88 Filip Omazic 1:4

91 Adel Redzic 1:5

