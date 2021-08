SC Hirschwang siegt gegen Pfaffstätten

Details Sonntag, 22. August 2021 06:36

1. Klasse Süd: Etwa 70 Fans sahen das Spiel der zweiten Runde zwischen Pfaffstätten und Hirschwang. Der SC Pfaffstätten kommt im neuen Fußballjahr einfach nicht auf die Beine und kassierte bereits zwei Niederlagen am Stück. An diesem Spieltag setzte es eine 0:2-Pleite.

Es dauerte lange bis die Zuschauer den ersten Höhepunkt im Spiel zu sehen bekamen. Hasan Duman stellte die Weichen für den SC Hirschwang auf Sieg, als er in Minute 38 mit dem 1:0 zur Stelle war. Ein Tor mehr für den Gast machte den Unterschied zur Pause zwischen den beiden Mannschaften aus.

Rot, Elfer und Entscheidung in Minute 94

Martin Knollmüller konnte sich in der 93. Minute nur noch mit der Notbremse helfen und sah glatt Rot. Der SC Hirschwang baute die Führung damit in der Nachspielzeit noch aus, denn Libor Zondra versenkte den fälligen Strafstoß in der 94. Minute. Mit Ablauf der Spielzeit schlug Hirschwang Pfaffstätten 2:0.

Der SC Pfaffstätten steht in dieser Spielzeit noch ohne Punkte da.

Der SC Hirschwang will an die starken Leistungen aus der Vorsaison anschließen und erneut oben mitspielen. Der SC Hirschwang machte im Klassement Boden gut und steht nun auf Rang drei.

1. Klasse Süd: SC Pfaffstätten – SC Hirschwang, 0:2 (0:1)

38 Hasan Duman 0:1

94 Libor Zondra 0:2

