Abwärtstrend bei Krumbach: Pleite beim SC Weissenbach

Details Sonntag, 03. Oktober 2021 04:13

1. Klasse Süd: Mit einem Tor Unterschied endete die Partie, die der SC Weissenbach vor knapp 150 Zuschauern mit 3:2 gegen den USC Krumbach für sich entschied. Beobachter hatten beiden Mannschaften im Vorfeld gleich gute Siegchancen eingeräumt – doch nur eine wusste sich knapp durchzusetzen.

Philipp Luckerbauer brachte Krumbach in der ersten Minute nach vorn. Karlo Olsak nutzte die Chance für Weissenbach und beförderte in der 16. Minute das Leder zum 1:1 ins Netz. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass das Ergebnis noch Bestand hatte, als sich die Teams in die Pause verabschiedeten.

Thaci schießt Weissenbach zum Sieg

Dominik Plichta schoss für den USC Krumbach in der 48. Minute das zweite Tor. Wer glaubte, der SC Weissenbach sei geschockt, irrte. Florent Thaci machte unmittelbar nach dem Rückschlag den 2:2-Ausgleich perfekt (49.). In der 63. Minute erzielte Thaci das 3:2. In den 90 Minuten war Weissenbach im gegnerischen Strafraum erfolgreicher als Krumbach und fuhr somit einen 3:2-Sieg ein.

Der Erfolg brachte eine tabellarische Verbesserung mit sich. Der SC Weissenbach liegt nun auf Platz acht.

22 Tore kassierte der USC Krumbach bereits im Laufe dieser Spielzeit – so viel wie keine andere Mannschaft in der 1. Klasse Süd. Die Gäste holten auswärts bisher nur einen Zähler. Die Abwehrprobleme von Krumbach bleiben akut, sodass der USC Krumbach weiter in der unteren Tabellenregion herumkrebst. Den Maximalertrag von 15 Punkten aus den vergangenen fünf Spielen verfehlte der USC Krumbach deutlich. Insgesamt nur vier Zähler weist Krumbach in diesem Ranking auf.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher zwei Siege ein.

1. Klasse Süd: SC Weissenbach – USC Krumbach, 3:2 (1:1)

1 Philipp Luckerbauer 0:1

16 Karlo Olsak 1:1

48 Dominik Plichta 1:2

49 Florent Thaci 2:2

63 Florent Thaci 3:2

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!