SK Wiesmath verlangt SC Sollenau alles ab

Details Samstag, 23. Oktober 2021 03:38

1. Klasse Süd: Ein Tor machte den Unterschied im Spiel, das der 1. SC Sollenau vor rund 100 Zuschauern mit 2:1 gegen den SK Raika Wiesmath gewann. Luft nach oben hatte der SC Sollenau dabei jedoch schon noch.

Christoph Kornfeld brachte den SK Wiesmath in der 14. Minute in Front. Zum Abpfiff der ersten Halbzeit hatte der Gast einen knappen Vorsprung herausgespielt. Für das erste Tor des 1. SC Sollenau war David Hofer verantwortlich, der in der 60. Minute das 1:1 besorgte. Doppelschlag: Cem Atan machte in der 64. Minute das 2:1 des Gastgebers perfekt. Am Ende behielt der SC Sollenau gegen Wiesmath die Oberhand.

Sollenau lässt nicht locker

Die drei ergatterten Zähler geben den Aufstiegshoffnungen des 1. SC Sollenau weitere Nahrung. Wer den SC Sollenau besiegen will, muss vor allem ein Rezept finden, die Hintermannschaft in Bedrängnis zu bringen. Erst zwölf Gegentreffer kassierte der 1. SC Sollenau. Der SC Sollenau knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte der 1. SC Sollenau acht Siege, zwei Unentschieden und kassierte nur eine Niederlage. Der SC Sollenau erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zehn Zähler.

Der SK Raika Wiesmath nimmt mit elf Punkten den neunten Tabellenplatz ein. Drei Siege, zwei Remis und sechs Niederlagen hat der SK Wiesmath derzeit auf dem Konto.

Am kommenden Samstag trifft der 1. SC Sollenau auf die SVg Pitten, Wiesmath spielt tags zuvor gegen den SC Neunkirchen.

1. Klasse Süd: 1. SC Sollenau – SK Raika Wiesmath, 2:1 (0:1)

14 Christoph Kornfeld 0:1

60 David Hofer 1:1

64 Cem Atan 2:1

