Nach Sieg gegen Oberwaltersdorf: SC Hirschwang weiter auf Aufstiegskurs

Details Samstag, 06. November 2021 02:52

1. Klasse Süd: Mit dem SC Hirschwang und Oberwaltersdorf trafen sich am Freitag vor rund 150 Besuchern zwei Topteams. Für den Gast schien Hirschwang aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 0:3-Niederlage stand. Der SC Hirschwang ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen den ASK Oberwaltersdorf einen klaren Erfolg.

Libor Zondra versenkte die Kugel zum 1:0 (12.). Oberwaltersdorf war gewillt auszugleichen. Bis zum Seitenwechsel sprang jedoch nichts Zählbares mehr heraus. Zondra schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (67.). Für ruhige Verhältnisse sorgte Stefan Vollnhofer, als er das 3:0 für den SC Hirschwang besorgte (87.). Letzten Endes ging Hirschwang im Duell mit dem ASK Oberwaltersdorf als Sieger hervor.

Hirschwang ungeschlagen zur Winterkrone

Der SC Hirschwang beißt sich in der Aufstiegszone fest. Hirschwang ist noch ungeschlagen. Es stehen mittlerweile zwölf Siege und ein Unentschieden zu Buche. Dank dieses Dreiers zum Abschluss der Hinrunde wird der SC Hirschwang die Rückserie sicher mit einem guten Gefühl angehen.

Oberwaltersdorf nimmt mit 25 Punkten den dritten Rang ein. Der ASK Oberwaltersdorf weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von sieben Erfolgen, vier Punkteteilungen und zwei Niederlagen vor. Die Lage von Oberwaltersdorf bleibt angespannt. Gegen den SC Hirschwang musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Nach Hirschwang stellt der ASK Oberwaltersdorf mit 44 Toren die zweitbeste Offensive der Liga.

Der SC Hirschwang verabschiedet sich dann erst einmal in die Winterpause und ist das nächste Mal am 27.03.2022 beim SV Bad Erlach wieder gefordert. Oberwaltersdorf trifft im nächsten Spiel auf eigener Anlage auf den SK Raika Wiesmath.

12 Libor Zondra 1:0

67 Libor Zondra 2:0

87 Stefan Vollnhofer 3:0

