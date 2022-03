Oberwaltersdorfs Nebel bestraft SK Wiesmath in der Schlussphase

Details Samstag, 26. März 2022 01:04

1. Klasse Süd: Es war das Duell des Tabellendritten gegen den Tabellenachten zum Auftakt in das Frühjahr 2022. Ein Tor machte den Unterschied – der ASK Oberwaltersdorf siegte mit 2:1 gegen den SK Raika Wiesmath. Hundertprozentig überzeugen konnte Oberwaltersdorf dabei jedoch nicht. Im Hinspiel sahen die Zuschauer Tore satt. 4:4 trennten sich die Teams.

Die Gäste gingen ersatzgeschwächt in diese Partie. Nach rund 20 Minuten reklamierten die Gastgeber Elfmeter, doch der Pfiff blieb aus. Manuel Schwarz traf vor rund 170 Zuschauern nach 31 Minuten zur Führung für den SK Wiesmath. Die Heimischen hielten aber das Spiel danach offen und ließen sich nicht beeindrucken. Ein Tor mehr für den Gast machte den Unterschied zur Pause zwischen den beiden Mannschaften aus.

Nebel gelang der Siegtreffer

Kurz nachdem die Seiten gewechselt waren, gelang Oberwaltersdorf der zu dieser Zeit verdiente Ausgleich. Marcel Raisinger witterte seine Chance und schoss den Ball zum 1:1 für den ASK Oberwaltersdorf ein (46.). Dass das Heimteam in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Benjamin Nebel, der in der 77. Minute zur Stelle war. Letzten Endes ging Oberwaltersdorf im Duell mit Wiesmath als Sieger hervor.

Der ASK Oberwaltersdorf behauptet nach dem Erfolg über den SK Raika Wiesmath den dritten Tabellenplatz. Offensiv sticht Oberwaltersdorf in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 46 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. Die Saison des ASK Oberwaltersdorf verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von acht Siegen, vier Remis und nur zwei Niederlagen klar belegt.

Der SK Wiesmath findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang acht. Fünf Siege, zwei Remis und sieben Niederlagen hat Wiesmath momentan auf dem Konto. Der SK Raika Wiesmath baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Am Sonntag muss Oberwaltersdorf bei Bad Erlach ran, zeitgleich wird der SK Wiesmath von der SVg Pitten in Empfang genommen.

1. Klasse Süd: ASK Oberwaltersdorf – SK Raika Wiesmath, 2:1 (0:1)

77 Benjamin Nebel 2:1

46 Marcel Raisinger 1:1

31 Manuel Schwarz 0:1