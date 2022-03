Doppelpack von Dunai ebnet den Weg: Neunkirchen bezwingt Grimmenstein

Details Sonntag, 27. März 2022 00:44

1. Klasse Süd: 180 Zuschauer fanden sich in Neunkirchen ein und sahen einen knappen Heimsieg. Neunkirchen und der SVG lieferten sich ein spannendes Spiel, das 3:2 endete. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus. Das Hinspiel hatte der SV Grimmenstein deutlich mit 6:1 gewonnen.

Andras Dunai brachte den Gast per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der 20. aus dem Spiel heraus traf und in der 39. Minute einen Elfmeter versenkte. Mit der Führung für den SC Neunkirchen ging es in die Kabine. Thomas Aulabauer war es, der vor 180 Zuschauern in der 51. Minute den Anschlusstreffer für den SVG sicherstellte und die Partie mit seinem Elfmeter-Treffer wieder anzündete. Doch Marco Gaulhofer beförderte kurz danach das Leder zum 3:1 von Neunkirchen über die Linie (53.). Wieder zwei Minuten später schwächten sich die Gastgeber aber selbst. Dominik Slukan wurde mit Gelb-Rot vom Platz gestellt. Die Gäste konnten in Überzahl aber nicht mehr entscheidend heran rücken. Kurz vor Schluss traf Benedikt Holzer für den SV Grimmenstein zum 3:2-Anschluss (93.). Am Ende verbuchte der SC Neunkirchen gegen den SVG die maximale Punkteausbeute.

Dritter Treffer als Vorentscheidung

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich Neunkirchen in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den fünften Tabellenplatz. Sieben Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen hat der Gastgeber momentan auf dem Konto.

Der SV Grimmenstein besetzt momentan mit 20 Punkten den sechsten Tabellenplatz, das Torverhältnis ist mit 30:30 ausgeglichen. Sechs Siege, zwei Remis und sechs Niederlagen hat der SVG derzeit auf dem Konto.

Am nächsten Sonntag reist der SC Neunkirchen zum SC Weissenbach, zeitgleich empfängt der SV Grimmenstein den EFM SC Zöbern.

1. Klasse Süd: SC Neunkirchen – SV Grimmenstein, 3:2 (2:0)

93 Benedikt Holzer 3:2

53 Marco Gaulhofer 3:1

51 Thomas Aulabauer 2:1

39 Andras Dunai 2:0

20 Andras Dunai 1:0