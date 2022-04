Niederlage gegen Sollenau: Abwärtstrend bei Krumbach

Details Samstag, 02. April 2022 01:49

1. Klasse Süd: Rund 110 Besucher fanden sich am Sportplatz in Krumbach ein. Erfolgreich brachte der 1. SC Sollenau den Auswärtstermin beim USC Krumbach über die Bühne und gewann das Match mit 3:2. Krumbach erlitt gegen den SC Sollenau erwartungsgemäß eine Niederlage. Der 1. SC Sollenau war aus dem Hinspiel als Sieger hervorgegangen und hatte sich mit 3:1 durchgesetzt.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag der Gast bereits in Front. David Hofer markierte in der zweiten Minute die Führung. Toni Saric versenkte die Kugel nach einer halben Stunde zum 2:0 für den SC Sollenau (30.). Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass es schließlich mit unverändertem Ergebnis in die Kabinen ging. Wenige Minuten nach dem Seitenwechsel verkürzte der USC Krumbach durch einen Treffer von Richárd Szabó auf 1:2 (54.). Jailson Severiano Alves erhöhte den Vorsprung des 1. SC Sollenau nach 75 Minuten wieder auf 3:1. Kurz vor Ultimo war noch David Kager zur Stelle und zeichnete für das zweite Tor von Krumbach verantwortlich (84.). Der Ausgleich sollte aber nicht mehr gelingen. Letzten Endes ging der SC Sollenau im Duell mit den Gastgebern als Sieger hervor.

Krumbach rutscht weiter ab

Der USC Krumbach muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Krumbach findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang elf. Die formschwache Abwehr, die bis dato 39 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden des USC Krumbach in dieser Saison. Krumbach musste sich nun schon zehnmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da der USC Krumbach insgesamt auch nur vier Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. In den letzten fünf Partien ließ Krumbach zu viele Punkte liegen. Von 15 möglichen Zählern holte man lediglich drei.

Der 1. SC Sollenau behauptet nach dem Erfolg über den USC Krumbach den zweiten Tabellenplatz. Offensiv konnte dem SC Sollenau in der 1. Klasse Süd kaum jemand das Wasser reichen, was die 36 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. Die Saisonbilanz des 1. SC Sollenau sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei zehn Siegen und drei Unentschieden büßte der SC Sollenau lediglich zwei Niederlagen ein. Der 1. SC Sollenau erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zehn Zähler.

Nächsten Sonntag (16:30 Uhr) gastiert Krumbach beim SC Neunkirchen, der SC Sollenau empfängt zeitgleich die FC Tribuswinkel.

1. Klasse Süd: USC Krumbach – 1. SC Sollenau, 2:3 (0:2)

84 David Kager 2:3

75 Jailson Severiano Alves 1:3

54 Richard Szabó 1:2

30 Toni Saric 0:2

2 David Hofer 0:1