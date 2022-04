SC Sollenau dank Hofer Sieger gegen Tribuswinkel

Details Samstag, 09. April 2022 01:05

1. Klasse Süd: Der SC Sollenau und FC Tribuswinkel boten den rund 120 Zuschauern zahlreiche Tore und trennten sich zum Schluss mit 4:3. Die Überraschung blieb aus, sodass die FC Tribuswinkel eine Niederlage kassierte. Der 1. SC Sollenau war im Hinspiel gegen FC Tribuswinkel in allen Belangen überlegen gewesen und hatte einen 5:0-Sieg eingefahren.

Für das 1:0 und 2:0 war David Hofer verantwortlich. Der Akteur traf gleich zweimal ins Schwarze (6./38.). Mit der Führung für den SC Sollenau ging es in die Halbzeitpause. Eigentor in der 48. Minute: Pechvogel Luka Joldzic beförderte den Ball ins eigene Tor und brachte damit der FC Tribuswinkel den 1:2-Anschluss. Das 3:1 für den 1. SC Sollenau stellte wieder Hofer sicher. In der 58. Minute traf er zum dritten Mal während der Partie. Umit Mercan schlug doppelt zu und glich damit für FC Tribuswinkel zum 3:3 aus (62./76.). Der Treffer zum 4:3 sicherte dem SC Sollenau nicht nur die Führung – es war auch bereits der vierte von Hofer in diesem Spiel (77.). Letzten Endes holte der 1. SC Sollenau gegen die FC Tribuswinkel drei Zähler.

Viermal Hofer für drei Punkte

Der SC Sollenau behauptet nach dem Erfolg über FC Tribuswinkel den zweiten Tabellenplatz. Die Angriffsreihe des 1. SC Sollenau lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 40 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. Die Heimmannschaft sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf elf summiert. In der Bilanz kommen noch drei Unentschieden und zwei Niederlagen dazu. Zuletzt lief es erfreulich für den SC Sollenau, was zehn Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

48 Gegentreffer hat die FC Tribuswinkel mittlerweile hinnehmen müssen – so viel wie keine andere Mannschaft in der 1. Klasse Süd. Die Gäste finden sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 13. Nun musste sich FC Tribuswinkel schon zehnmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die drei Siege und drei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Gewinnen hatte bei der FC Tribuswinkel zuletzt Seltenheitswert. Der letzte Dreier liegt bereits acht Spiele zurück.

Am nächsten Sonntag reist der 1. SC Sollenau zum SC Hirschwang, zeitgleich empfängt FC Tribuswinkel den SC Neunkirchen.

