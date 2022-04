Lebenszeichen: Pfaffstätten bezwingt Bad Erlach

Details Sonntag, 10. April 2022 01:22

1. Klasse Süd: Der SC Pfaffstätten und der SV Bad Erlach boten den 120 Zuschauern zahlreiche Tore und trennten sich zum Schluss mit 3:2. Beobachter hatten beiden Mannschaften im Vorfeld gleich gute Siegchancen eingeräumt – doch nur eine wusste sich knapp durchzusetzen. Das Hinspiel hatte Bad Erlach durch ein 2:0 für sich entschieden.

Für das erste Tor sorgte Lukas Roschitz. In der neunten Minute traf der Spieler des Gasts ins Schwarze. Alen Dragomirovic schoss für Pfaffstätten in der 19. Minute das erste Tor und konnte auf 1:1 stellen. Bis der Referee den ersten Durchlauf beendete, änderte sich am Zählerstand nichts mehr. Emil Breitsching erzielte die Führung, nur traf er ins falsche Tor und schenkte dem SC Pfaffstätten durch einen Selbsttreffer das 2:1 (58.). Marko Misic beförderte das Leder zum 3:1 des Gastgebers über die Linie (70.). Kurz vor Ultimo war noch Alexander Kriegler zur Stelle und zeichnete für das zweite Tor des SV Bad Erlach verantwortlich (85.), doch mehr als das 3:2 gelang den Gästen nicht mehr. Schließlich strich Pfaffstätten die Optimalausbeute gegen Bad Erlach ein.

Schlusslicht mit starkem Lebenszeichen

Der SC Pfaffstätten muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Mit drei Punkten im Gepäck verließ Pfaffstätten die Abstiegsplätze und belegt jetzt den zwölften Tabellenplatz. Der SC Pfaffstätten bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt drei Siege, fünf Unentschieden und acht Pleiten.

Der SV Bad Erlach findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang acht. In dieser Saison sammelte Bad Erlach bisher sechs Siege und kassierte zehn Niederlagen. Der SV Bad Erlach taumelt durch die dritte Pleite in Serie einer handfesten Krise entgegen.

Während Pfaffstätten am kommenden Sonntag den ASK Oberwaltersdorf empfängt, bekommt es Bad Erlach am selben Tag mit dem SC Aspang zu tun.

1. Klasse Süd: SC Pfaffstätten – SV Bad Erlach, 3:2 (1:1)

85 Alexander Kriegler 3:2

70 Marko Misic 3:1

58 Eigentor durch Emil Breitsching 2:1

19 Alen Dragomirovic 1:1

9 Lukas Roschitz 0:1