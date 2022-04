Unentschieden zwischen Pfaffstätten und Oberwaltersdorf

Details Sonntag, 17. April 2022 01:05

1. Klasse Süd: Auf dem Papier hatte Oberwaltersdorf im Vorfeld der Partie gegen den SC Pfaffstätten wie der klare Sieger ausgesehen. Auf dem Platz musste der ASK Oberwaltersdorf sich jedoch vor rund 90 Fans überraschend mit einem 2:2-Unterschieden zufriedengeben. Die Prognosen für den ASK Oberwaltersdorf waren gut. Doch am Ende zogen Wolken auf und der Favorit sonnte sich nicht im Freudenjubel. Der Vergleich im Hinspiel war mit einem 2:2-Unentschieden geendet.

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Besnik Murseli sein Team in der zwölften Minute. Moritz Schmid witterte seine Chance und schoss den Ball zum 1:1 für Pfaffstätten ein (23.). Alexander Friedl nutzte die Chance für die Gastgeber und beförderte in der 37. Minute das Leder zum 2:1 ins Netz. Mit einem Tor Vorsprung für den SC Pfaffstätten ging es für die beiden Teams in die Halbzeitpause. Marcel Raisinger war zur Stelle und markierte das 2:2 von Oberwaltersdorf (71.). Pfaffstättens Eldin Turan sah in der 93. Spielminute noch Rot (Beleid.). Dass die Partie keinen Sieger finden würde, war besiegelte Sache, als der Referee die Begegnung beim Stand von 2:2 schließlich abpfiff.

Ein Punkt für den Klassenerhalt?

Pfaffstätten muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Der SC Pfaffstätten findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zwölf. Drei Siege, sechs Remis und acht Niederlagen hat Pfaffstätten derzeit auf dem Konto. In den letzten fünf Partien rief der SC Pfaffstätten konsequent Leistung ab und holte acht Punkte.

Nach 17 Spieltagen und nur zwei Niederlagen stehen für den ASK Oberwaltersdorf 35 Zähler zu Buche. Die Offensive der Gäste in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch Pfaffstätten war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 53-mal schlugen die Angreifer von Oberwaltersdorf in dieser Spielzeit zu. Der ASK Oberwaltersdorf blieb auch im vierten Spiel hintereinander ungeschlagen, baute jedoch die Serie von drei Siegen nicht aus.

Am nächsten Sonntag reist der SC Pfaffstätten zum SC Aspang, zeitgleich empfängt Oberwaltersdorf den SV Grimmenstein.

1. Klasse Süd: SC Pfaffstätten – ASK Oberwaltersdorf, 2:2 (2:1)

71 Marcel Raisinger 2:2

37 Alexander Friedl 2:1

23 Moritz Schmid 1:1

12 Besnik Murseli 0:1