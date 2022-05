Krise hält an: SV Grimmenstein verliert beim SC Weissenbach

Details Sonntag, 01. Mai 2022 16:32

1. Klasse Süd: Nichts zu holen gab es für den SV Grimmenstein vor rund 100 Zuschauern beim SC Weissenbach. Die Heimmannschaft erfreute ihre Fans mit einem 2:0. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich der SC Weissenbach die Nase vorn. Das Hinspiel hatte beim 2:1 mit dem SVG seinen Sieger gefunden.

Im ersten Durchgang tasteten sich die beiden Mannschaften lediglich ab, Tore gab es nicht zu verzeichnen. Doch dann machte ein Doppelschlag für die Gastgeber die Tür zum Sieg weit auf. Karlo Olsak brach für Weissenbach den Bann und markierte in der 66. Minute die Führung. Igor Schroner erhöhte den Vorsprung des SC Weissenbach nach 68 Minuten mit einem Freistoß-Treffer auf 2:0. Eine Minute später flog Weissenbachs Stefan Hoppel mit Rot (69.) vom Platz. Kurz vor dem Ende musste sich auch Grimmensteins Manuel Scherz (90+2.) mit Gelb-Rot verabschieden. Als der Unparteiische die Begegnung beim Stand von 2:0 letztlich abpfiff, hatte Weissenbach die drei Zähler unter Dach und Fach.

Weissenbach klettert auf Rang neun

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich der SC Weissenbach in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den neunten Tabellenplatz. Weissenbach bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt fünf Siege, fünf Unentschieden und neun Pleiten. Die letzten Resultate des SC Weissenbach konnten sich sehen lassen – acht Punkte aus fünf Partien.

Der SV Grimmenstein findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zehn. Nun mussten sich die Gäste schon zehnmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die sechs Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Die Misere des SVG hält an. Insgesamt kassierte der SV Grimmenstein nun schon fünf Niederlagen am Stück.

Auf zehntem Rang hielt sich Weissenbach in der ersten Hälfte des Fußballjahres noch zurück, in der Rückrundentabelle hat die Equipe dagegen aktuell die fünfte Position inne.

Am nächsten Sonntag reist der SC Weissenbach zum ASK Oberwaltersdorf, zeitgleich empfängt der SVG den USC Krumbach.

1. Klasse Süd: SC Weissenbach – SV Grimmenstein, 2:0 (0:0)

68 Igor Schroner 2:0

66 Karlo Olsak 1:0