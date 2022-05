Knappe Niederlage in Pitten: Tribuswinkel seit zwölf Spielen ohne Sieg

Details Sonntag, 08. Mai 2022 01:42

1. Klasse Süd: Die Differenz von einem Treffer brachte der SVg Pitten gegen die FC Tribuswinkel den Dreier. Das Match endete vor etwa 100 Besuchern mit 3:2. Die SVg Pitten wurde der Favoritenrolle somit gerecht. Im Hinspiel hatte der Gastgeber nichts anbrennen lassen und war als 4:1-Sieger vom Platz gegangen.

Patrick Steindl machte in der 27. Minute das 1:0 von Pitten perfekt. Zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt kurz vor der Halbzeit (43.) traf Adel Redzic zum 1:1-Ausgleich für FC Tribuswinkel. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Umit Mercan beförderte das Leder zum 2:1 der FC Tribuswinkel in die Maschen (52.) und erhöhte die Hoffnung auf Punkte. Ondrej Skorec traf dann aber zum 2:2 zugunsten der SVg Pitten (65.). Der Treffer zum 3:2 sicherte der SVg Pitten nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Steindl in diesem Spiel (79.). Schließlich sprang für Pitten gegen FC Tribuswinkel ein Dreier heraus.

Dank Steindl-Doppelpack: Pitten sichert Mittelfeldplatz

Die SVg Pitten muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Trendkurve der SVg Pitten geht insgesamt nach oben. Nach der ersten Hälfte des Fußballjahres stand man noch auf Rang neun, mittlerweile hat man Platz fünf der Rückrundentabelle inne. Für Pitten ging es nach dem Erfolg in der Tabelle weder nach oben noch nach unten. In der Verteidigung der SVg Pitten stimmt es ganz und gar nicht: 49 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Sieben Siege, fünf Remis und acht Niederlagen hat die SVg Pitten momentan auf dem Konto. Die letzten Resultate von Pitten konnten sich sehen lassen – neun Punkte aus fünf Partien.

Mit 61 Gegentreffern ist die FC Tribuswinkel die schlechteste Defensivmannschaft der Liga. Der Gast ist in der Rückrunde noch ohne Sieg. Gerade einmal zwei Punkte fuhr der Tabellenletzte bisher ein. Wann findet FC Tribuswinkel die Lösung für die Abwehrmisere? Im Spiel gegen die SVg Pitten setzte es eine neuerliche Pleite, womit man im Klassement weiter unten feststeckt. Nun musste sich die FC Tribuswinkel schon 13-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die drei Siege und vier Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. In sieben ausgetragenen Spielen kam FC Tribuswinkel in der laufenden Rückrunde nicht über ein Unentschieden hinaus.

Am kommenden Sonntag trifft die SVg Pitten auf den SC Hirschwang, die FC Tribuswinkel spielt am selben Tag gegen den SV Grimmenstein.

1. Klasse Süd: SVg Pitten – FC Tribuswinkel, 3:2 (1:1)

79 Patrick Steindl 3:2

65 Ondrej Skorec 2:2

52 Umit Mercan 1:2

43 Adel Redzic 1:1

27 Patrick Steindl 1:0