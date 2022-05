Niederlage beim ASK Oberwaltersdorf: Krumbach muss weiter zittern

Details Samstag, 21. Mai 2022 01:26

1. Klasse Süd: Das Auswärtsspiel von Krumbach endete erfolglos. Gegen Oberwaltersdorf gab es vor rund 145 Zuschauern nichts zu holen. Der Gastgeber gewann die Partie mit 4:2. Wem die Favoritenrolle bei diesem Match zusteht, war vorab klar. Der ASK Oberwaltersdorf enttäuschte die Erwartungen nicht. Im Hinspiel hatte Oberwaltersdorf keinen Zweifel an der eigenen Klasse aufkommen lassen und das Duell mit 7:1 gewonnen.

145 Zuschauer sahen, wie Edison Rexha das schnelle 1:0 (4.) für den ASK Oberwaltersdorf markierte. Das 1:1 des USC Krumbach bejubelte Csaba Boldizsar (11.), nachdem er einen Elfmeter versenkte. Daniel Samek stellte die Weichen für Oberwaltersdorf auf Sieg, als er in Minute 33 mit dem 2:1 zur Stelle war. Bevor es in die Pause ging, hatte Boldizsar aber noch das 2:2 von Krumbach parat (41.). Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Besnik Murseli glänzte an diesem Tag besonders. Er traf im Doppelpack für den ASK Oberwaltersdorf (54./63.). Als der Schiedsrichter die Partie abpfiff, reklamierte Oberwaltersdorf schließlich einen 4:2-Heimsieg für sich.

Zwei-Tore-Mann Boldizsar reicht Krumbach nicht

Das Konto des ASK Oberwaltersdorf zählt mittlerweile 44 Punkte. Damit steht Oberwaltersdorf kurz vor Saisonende auf einem starken dritten Platz. Mit beeindruckenden 68 Treffern stellt der ASK Oberwaltersdorf den besten Angriff der 1. Klasse Süd. Oberwaltersdorf sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf 13 summiert. In der Bilanz kommen noch fünf Unentschieden und vier Niederlagen dazu.

Kurz vor Saisonultimo bekleidet der USC Krumbach den elften Rang des Klassements. Nun mussten sich die Gäste schon 14-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die sechs Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind.

Am Sonntag muss der ASK Oberwaltersdorf beim SC Neunkirchen ran, zeitgleich wird Krumbach von der FC Tribuswinkel in Empfang genommen.

1. Klasse Süd: ASK Oberwaltersdorf – USC Krumbach, 4:2 (2:2)

63 Besnik Murseli 4:2

54 Besnik Murseli 3:2

41 Csaba Boldizsar 2:2

33 Daniel Samek 2:1

11 Csaba Boldizsar 1:1

4 Edison Rexha 1:0