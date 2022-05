Der SC Zöbern rettet Remis gegen den SC Aspang

Details Montag, 23. Mai 2022 01:32

1. Klasse Süd: Rund 450 Zuschauer verfolgten im Austadion in Zöbern das Spiel gegen den SC Aspang. Das Spiel vom Sonntag zwischen dem EFM SC Zöbern und dem SC Aspang endete mit einem 3:3-Remis. Vor dem Spiel war kein Favorit auszumachen und das spiegelte sich auch im Ergebnis wider. Im Hinspiel hatte der finale Pfiff des Unparteiischen den SC Zöbern beim Stand von 2:0 zum Sieger gemacht.

Matej Gorelka brachte Aspang in der achten Minute ins Hintertreffen. Für das 2:0 von Zöbern zeichnete Dominik Spanring verantwortlich (18.). Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Lubomir Ulrich in der 23. Minute zum 2:1. Die Pausenführung des EFM SC Zöbern fiel knapp aus. Das Heimteam musste dann den Treffer von Lukas Wolf zum 2:2 hinnehmen (66.). Der Treffer zum 3:2 sicherte dem SC Aspang nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Ulrich in diesem Spiel (79.). Für den SC Zöbern avancierte Gorelka zu dem Mann, der in der Nachspielzeit mit seinem Treffer zum 3:3 (94.) doch noch den Ausgleich erzielte. Schließlich gingen Zöbern und Aspang mit einer Punkteteilung auseinander.

Last-Minute-Remis: Gorelka wird zum Held des SC Zöbern

Gewinnen auf dem eigenen Platz gehört in dieser Saison nicht zu den Stärken des EFM SC Zöbern. Auf heimischem Rasen schnitt der SC Zöbern jedenfalls ziemlich schwach ab. Kurz vor Saisonende steht Zöbern mit 34 Punkten auf Platz sechs. Der EFM SC Zöbern verbuchte insgesamt neun Siege, sieben Remis und sechs Niederlagen. Der SC Zöbern musste ohne einen einzigen Dreier in den letzten sieben Spielen eine Talfahrt im Tableau hinnehmen.

Das Fußballjahr neigt sich langsam seinem Ende entgegen, und der SC Aspang rangiert vor den Abstiegsplätzen im unteren Mittelfeld. Sechs Siege, vier Remis und zwölf Niederlagen haben die Gäste derzeit auf dem Konto. Mit dem Gewinnen tut sich Aspang weiterhin schwer, sodass man schon das dritte Spiel sieglos blieb.

Kommende Woche tritt Zöbern beim 1. SC Sollenau an (Sonntag, 17:00 Uhr), parallel genießt der SC Aspang Heimrecht gegen den SK Raika Wiesmath.

1. Klasse Süd: EFM SC Zöbern – SC Aspang, 3:3 (2:1)

94 Matej Gorelka 3:3

79 Lubomir Ulrich 2:3

66 Lukas Wolf 2:2

23 Lubomir Ulrich 2:1

18 Dominik Spanring 2:0

8 Matej Gorelka 1:0