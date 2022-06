Später Sieg von Weissenbach über Bad Erlach

Details Sonntag, 05. Juni 2022 01:19

1. Klasse Süd: Mit einem knappen 2:1 endete das Match vor rund 130 Zuschauern zwischen Weissenbach und dem SV Bad Erlach an diesem 24. Spieltag. Vor dem Anpfiff war ein ausgeglichenes Spiel erwartet worden. Letztendlich bestätigte sich diese Einschätzung, da lediglich ein Treffer über Sieg und Niederlage entschied. Das Hinspiel war mit einem 1:0-Erfolg für Bad Erlach geendet.

Jonas Doppler nutzte die Chance für die Gäste und beförderte in der elften Minute das Leder zum 1:0 ins Netz. Kurz vor dem Pausenpfiff vergaben die Gäste zwei Chancen zum Ausgleich. Bis zum Halbzeitpfiff blieb der knappe Vorsprung des SV Bad Erlach bestehen. Weissenbach erwischte in Halbzeit zwei den besseren Start. Für das erste Tor des SC Weissenbach war Stefan Hoppel verantwortlich, der in der 69. Minute das 1:1 besorgte. Das Spiel war auf Messers Schneide, doch beide Torhüter verhinderten zunächst weitere Treffer. Rian Leutgeb ließ seine Mannschaft in der Nachspielzeit, als alle schon mit einer Punkteteilung rechneten, mit seinem Treffer die Führung bejubeln. Letzten Endes holte Weissenbach gegen Bad Erlach drei Zähler.

Kurz vor Toresschluss: Leutgeb stellt Sieg sicher!

Der SC Weissenbach bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt acht Siege, fünf Unentschieden und elf Pleiten. Der Gastgeber befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen neun Punkte.

Mit nun schon 15 Niederlagen, aber nur acht Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten des SV Bad Erlach alles andere als positiv. Die Misere von Bad Erlach hält an. Insgesamt kassierte der SV Bad Erlach nun schon vier Niederlagen am Stück.

Weissenbach setzte sich mit diesem Sieg von Bad Erlach ab und nimmt nun mit 29 Punkten den neunten Rang ein, während der SV Bad Erlach weiterhin 25 Zähler auf dem Konto hat und den zehnten Tabellenplatz einnimmt.

Kommende Woche tritt der SC Weissenbach beim SC Pfaffstätten an (Sonntag, 17:30 Uhr), parallel genießt Bad Erlach Heimrecht gegen den USC Krumbach.

1. Klasse Süd: SC Weissenbach – SV Bad Erlach, 2:1 (0:1)

95 Rian Leutgeb 2:1

69 Stefan Hoppel 1:1

11 Jonas Doppler 0:1