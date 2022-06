Atan sichert SC Sollenau das Remis gegen Pitten

Details Samstag, 11. Juni 2022 01:27

1. Klasse Süd: Der 1. SC Sollenau ist nicht über ein 2:2-Unentschieden gegen die SVg Pitten hinausgekommen. Der vermeintlich leichte Gegner war Pitten mitnichten. Die SVg Pitten kam gegen den SC Sollenau vor rund 90 Besuchern zu einem achtbaren Remis. Im Hinspiel der beiden Kontrahenten hatte der 1. SC Sollenau ein Tor mehr erzielt und mit dem 1:0 so das bessere Ende für sich.

Die Gäste begannen stark. Für das erste Tor sorgte Nikola Frljuzec. In der 15. Minute traf der Spieler der SVg Pitten ins Schwarze. Nur wenig später vergaben die Gäste eine Doppelchance und verabsäumten es schnell nachzulegen. Fabian Fuchs erhöhte für die Gäste per Kopf dann aber doch auf 2:0 (38.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Pitten hatte weitere Chancen um das Spiel vorzeitig zu entscheiden, doch das gelang nicht. David Hofer beförderte das Leder zum 1:2 des SC Sollenau in die Maschen (82.). Die komfortable Halbzeitführung der SVg Pitten hielt nicht bis zum Abpfiff, denn Cem Atan schoss nur wenige Sekunden später den Ausgleich in der 83. Spielminute. Pitten ließ nach dem Wiederanpfiff zu viele Chancen liegen und so erkämpfte sich der 1. SC Sollenau doch noch ein Unentschieden.

Doppelschlag sichert einen Punkt

Ein Punkt reichte dem SC Sollenau, um in der Tabelle aufzusteigen. Mit nun 49 Punkten steht das Heimteam auf Platz zwei. Ausbaufähig: In den letzten fünf Partien kam der 1. SC Sollenau auf insgesamt nur sieben Punkte und hätte somit noch einiges mehr holen können.

Die SVg Pitten muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Kurz vor dem Saisonende heißt die Realität der SVg Pitten unteres Mittelfeld. In der Verteidigung von Pitten stimmt es ganz und gar nicht: 57 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Den Maximalertrag von 15 Punkten aus den vergangenen fünf Spielen verfehlte die SVg Pitten deutlich. Insgesamt nur fünf Zähler weist die SVg Pitten in diesem Ranking auf.

Während der SC Sollenau am nächsten Sonntag (17:30 Uhr) beim SV Grimmenstein gastiert, duelliert sich Pitten zeitgleich mit dem SC Neunkirchen.

1. Klasse Süd: 1. SC Sollenau – SVg Pitten, 2:2 (0:2)

83 Cem Atan 2:2

82 David Hofer 1:2

38 Fabian Fuchs 0:2

15 Nikola Frljuzec 0:1