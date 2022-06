Weissenbachs Hoppel trifft gegen Pfaffstätten dreifach

Details Sonntag, 12. Juni 2022 01:42

1. Klasse Süd: Mit einem 3:1-Erfolg im Gepäck ging es für den SC Weissenbach vom Auswärtsmatch beim SC Pfaffstätten in Richtung Heimat. Weissenbach erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier. Im Hinspiel war Pfaffstätten bei der deutlichen 0:5-Pleite unter die Räder gekommen.

Rund 95 Zuschauer sahen, wie Stefan Hoppel in der zweiten Minute das 1:0 für den SC Weissenbach markierte. Danach hatten die Gäste eine optische Überlegenheit. Weitere Tore gelangen bis zur Halbzeit keinem der Teams und so ging es mit einem unveränderten Stand in die Kabine. Patrick Hardt versenkte den Ball in der 55. Minute per Abstauber im Netz von Weissenbach. Weissenbachs Trainer Kurt Jusits sah nach 73 Minuten die Rote Karte. Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Hoppel schnürte einen Doppelpack (71./85.), sodass die Gäste fortan mit 3:1 führten. Schlussendlich reklamierte der SC Weissenbach einen Sieg in der Fremde für sich und wies den SC Pfaffstätten in die Schranken.

Hoppel lässt es richtig krachen - Pfaffstätten muss runter

Pfaffstätten muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Das Fußballjahr neigt sich langsam seinem Ende entgegen, und die Gastgeber rangieren in den Abstiegsplätzen. Insbesondere an vorderster Front kommt Pfaffstätten nicht zur Entfaltung, sodass nur 30 erzielte Treffer auf das Konto des SC Pfaffstätten gehen. Nun musste sich der SC Pfaffstätten schon 14-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die fünf Siege und sechs Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind.

In der Schlussphase der Saison befindet sich Weissenbach in der Tabelle klar über dem ominösen Strich. Der SC Weissenbach kann zufrieden auf die Endphase schauen, liegt die letzte Niederlage doch schon vier Spiele zurück.

Als Nächstes steht für Pfaffstätten eine Auswärtsaufgabe an. Am Sonntag (17:30 Uhr) geht es gegen den USC Krumbach. Weissenbach empfängt parallel den SC Aspang.

1. Klasse Süd: SC Pfaffstätten – SC Weissenbach, 1:3 (0:1)

85 Stefan Hoppel 1:3

71 Stefan Hoppel 1:2

55 Patrick Hardt 1:1

2 Stefan Hoppel 0:1