Doppelschlag von Zöberns Gorelka trifft SC Sollenau hart

Details Samstag, 13. August 2022 01:20

1. Klasse Süd: Die neue Saison ist gestartet und das wollten sich mehr als 170 Zuschauer in Sollenau gegen den SC Zöbern nicht entgehen lassen. Ein spannendes Spiel lieferten der 1. SC Sollenau und der EFM SC Zöbern zum Saisonauftakt, das 2:3 endete.

Gleich nach wenigen Sekunden landete der Ball im Netz des 1. SC Sollenau, doch der Treffer wurde wegen Abseits nicht anerkannt. In Folge entwickelte sich eine durchaus ausgeglichene Partie. Das 1:0 durch Alperen Sahinarslan in der 37. Minute brachte den SC Sollenau vermeintlich auf die Siegerstraße. Die Gäste drückten dann aber aufs Tempo. Jetzt erst recht, dachte sich Kevin Nagl, der kurz nach dem Nackenschlag den Ausgleich parat hatte (42.). Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen.

Gorelka wurde zum Matchwinner

In der 66. Minute brachte Toni Saric den Ball im Netz des SC Zöbern unter und brachte seinen 1. SC Sollenau per Kopf erneut in Front. Für den 1. SC Sollenau nahm das Match aber in der Schlussphase die bittere Wende. Matej Gorelka drehte den Spielstand mit einem Doppelpack (77./90.) und sicherte Zöbern einen Last-Minute-Sieg. Zum Schluss feierte der EFM SC Zöbern einen dreifachen Punktgewinn gegen den SC Sollenau.

Das nächste Spiel des 1. SC Sollenau findet in sieben Wochen statt, wenn man am 30.09.2022 den 1.SC Felixdorf empfängt. Zöbern erwartet am Sonntag den SC Felixdorf.

1. Klasse Süd: 1. SC Sollenau – EFM SC Zöbern, 2:3 (1:1)

90 Matej Gorelka 2:3

77 Matej Gorelka 2:2

66 Toni Saric 2:1

42 Kevin Nagl 1:1

37 Alperen Sahinarslan 1:0