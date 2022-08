Sieg beim 1. SC Felixdorf: Berndorf schießt sich an die Spitze

Details Sonntag, 28. August 2022 04:32

1. Klasse Süd: Etwa 150 Zuschauer kamen nach Felixdorf, um das Spiel des 1. SC Felixdorf gegen den SC Berndorf zu sehen und bekamen eine spannende Partie präsentiert. Im Spiel des SC Felixdorf gegen Berndorf gab es Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 3:2 zugunsten der Gäste.

Der 1.SC Felixdorf geriet schon in der zehnten Minute in Rückstand, als Peter Katzenschlager das schnelle 1:0 für den SC Berndorf erzielte. Die Gäste machten einfach weiter und kamen noch vor der Pause zum nächsten Treffer. Mehran Beyigi versenkte die Kugel zum 2:0 für Berndorf (38.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten.

Aufholjagd blieb unbelohnt

Mit dem 3:0 durch Markus Wurglitsch schien die Partie bereits in der 56. Minute mit dem SC Berndorf einen sicheren Sieger zu haben. Doch die Heimischen wollten sich noch einmal aufrappeln und offensiv in Erscheinung treten. Christoph Grasmuck verkürzte für den SC Felixdorf später in der 67. Minute auf 1:3. Bernd Windisch schoss für das Heimteam in der 74. Minute sogar das zweite Tor zum 3:2. Ein Debakel, nach dem es zunächst ausgesehen hatte, konnte der SC Felixdorf noch verhindern. Doch zu etwas Zählbarem kam der 1.SC Felixdorf am Ende nicht mehr.

Dem Blick auf die Tabelle sollte man zum jetzigen Saisonzeitpunkt nicht zu viel Bedeutung beimessen. Doch nach dieser Niederlage ist der 1.SC Felixdorf auf Platz sechs abgerutscht. In dieser Saison sammelte der 1.SC Felixdorf bisher einen Sieg und kassierte zwei Niederlagen.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte Berndorf im Klassement nach vorne und belegt jetzt den ersten Tabellenplatz.

Am kommenden Freitag trifft der SC Felixdorf auf die Zweitvertretung des USV Scheiblingkirchen, der SC Berndorf spielt am selben Tag gegen den EFM SC Zöbern.

1. Klasse Süd: 1.SC Felixdorf – SC Berndorf, 2:3 (0:2)

74 Bernd Windisch 2:3

67 Christoph Grasmuck 1:3

56 Markus Wurglitsch 0:3

38 Mehran Beyigi 0:2

10 Peter Katzenschlager 0:1