Aspang überflügelt Bad Erlach in der Tabelle

Details Montag, 29. August 2022 04:30

1. Klasse Süd: Der SC Aspang und der SV Bad Erlach trafen sich in der 3. Runde vor rund 230 Zuschauern. Am Ende setzten sich die Hausherren durch. Aspang kam am Sonntag zu einem 2:0-Erfolg gegen Bad Erlach und sicherte sich somit die drei Punkte.

Lange Zeit taten sich beide Mannschaften schwer und das Spiel war eher durch viele Eigenfehler geprägt. Kurz vor dem Pfiff zur Halbzeit konterten die Heimischen die Gäste aus. Ein langer Pass in die Spitze fand Martin Hubert, der die flache Hereingabe zum Mitspieler brachte und Lubomir Ulrich erzielte das 1:0 zugunsten des SC Aspang (40.). Zur Pause wusste der Gastgeber eine hauchdünne Führung auf der Habenseite.

Hubert mit Assist und Treffer

Martin Hubert stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Stand von 2:0 für Aspang her (87.). Am Ende verbuchte der SC Aspang gegen den SV Bad Erlach die maximale Punkteausbeute.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte Aspang im Klassement nach vorne und belegt jetzt den fünften Tabellenplatz. Zwei Siege und eine Niederlage schmücken die aktuelle Bilanz des SC Aspang.

Auch wenn die Saison noch jung ist: Der Blick auf die Tabelle ist für Bad Erlach wenig erfreulich. Nach der Niederlage rangieren die Gäste nur noch auf Platz elf.

Am kommenden Samstag trifft Aspang auf den SC Neunkirchen, Bad Erlach spielt tags zuvor gegen den SV Weikersdorf.

1. Klasse Süd: SC Aspang – SV Bad Erlach, 2:0 (1:0)

87 Martin Hubert 2:0

40 Lubomir Ulrich 1:0