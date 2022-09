Felixdorf gelang gegen Scheiblingkirchen II nur Ehrentreffer

Details Samstag, 03. September 2022 01:41

1. Klasse Süd: Das Pittentalstadion in Scheiblingkirchen war mit 155 Zuschauern gut gefüllt. Die heimischen Fans kamen dabei voll auf ihre Rechnung und sahen einen klaren Erfolg ihres Teams. Die Reserve von Scheiblingkirchen erreichte einen deutlichen 4:1-Erfolg gegen den SC Felixdorf.

In den ersten Minuten fiel kein Treffer. Christoph Kremsl brachte den USV Scheiblingkirchen II in der 20. Minute nach vorn. Niklas Brunner vom SC Felixdorf sah nach 41 Minuten die Gelb-Rote Karte (Foul). Bis zum Abpfiff des ersten Durchgangs wurden keine Tore mehr geschossen und so traten die Mannschaften den Gang in die Kabinen an.

Kremsl mit Doppelpack

Die zweite Halbzeit begann wieder mit starken Hausherren. Kremsl schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (54.). Ferhan Sakallioglu schoss für den 1.SC Felixdorf in der 66. Minute das erste Tor. Doch die neue Hoffnung der Gäste wurde schnell wieder gedämpft. Moritz Stangl beförderte das Leder zum 3:1 von Scheiblingkirchen II über die Linie (69.). Michael Riegler besorgte in der Schlussphase schließlich den vierten Treffer für den Gastgeber (75.). Als der Unparteiische die Begegnung beim Stand von 4:1 letztlich abpfiff, hatte der USV Scheiblingkirchen II die drei Zähler unter Dach und Fach.

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich Scheiblingkirchen II in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den sechsten Tabellenplatz. In dieser Saison sammelte der USV Scheiblingkirchen II bisher zwei Siege und kassierte zwei Niederlagen.

Der SC Felixdorf findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zwölf.

Am Freitag muss Scheiblingkirchen II beim SC Berndorf ran, zeitgleich wird der 1.SC Felixdorf vom SV Bad Erlach in Empfang genommen.

1. Klasse Süd: USV Scheiblingkirchen II – 1.SC Felixdorf, 4:1 (1:0)

75 Michael Riegler 4:1

69 Moritz Stangl 3:1

66 Ferhan Sakallioglu 2:1

54 Christoph Kremsl 2:0

20 Christoph Kremsl 1:0