Neunkirchens Schanner schnürt Doppelpack gegen Weikersdorf

Details Samstag, 10. September 2022 00:23

1. Klasse Süd: Rund 180 Zuschauer wollten das Spiel der 5. Runde sehen. Die Differenz von einem Treffer brachte Neunkirchen gegen Weikersdorf den Dreier. Das Match endete mit 3:2. Der SC Neunkirchen wurde der Favoritenrolle somit gerecht.

Lange Zeit konnten beide Teams hinten die Null halten. Maximilian Rottensteiner brachte den Gast dann in der 33. Minute per Elfmeter ins Hintertreffen. Jetzt erst recht, dachte sich Robin Schanner, der kurz nach dem Nackenschlag den 1:1-Ausgleich parat hatte (35.). Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. Das 2:1 von Neunkirchen bejubelte Andras Dunai (62.). Mit dem Tor zum 3:1 steuerte Schanner bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (79.). Mit dem Strafstoß zum 2:3 gelang Rottensteiner ein Doppelpack – an der Niederlage änderte dies jedoch auch nichts mehr (87.). Am Ende verbuchte der SC Neunkirchen gegen den SV Weikersdorf einen Sieg.

Neunkirchen bleibt oben dran

Weikersdorf findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 13. Die Hintermannschaft der Heimmannschaft steht bislang auf wackeligen Beinen. Bereits 15 Gegentore kassierte der SV Weikersdorf im Laufe der bisherigen Saison.

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich Neunkirchen in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den zweiten Tabellenplatz. Die Saisonbilanz des SC Neunkirchen sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei drei Siegen und einem Unentschieden büßte Neunkirchen lediglich eine Niederlage ein.

Mit zehn Punkten auf der Habenseite herrscht beim SC Neunkirchen eitel Sonnenschein. Hingegen ist beim SV Weikersdorf nach vier Spielen ohne Sieg der Wurm drin.

Weikersdorf stellt sich am Sonntag (16:00 Uhr) beim SV Grimmenstein vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt Neunkirchen den 1.SC Felixdorf.

1. Klasse Süd: SV Weikersdorf – SC Neunkirchen, 2:3 (1:1)

87 Maximilian Rottensteiner 2:3

79 Robin Schanner 1:3

62 Andras Dunai 1:2

35 Robin Schanner 1:1

33 Maximilian Rottensteiner 1:0