Scheiblingkirchen II lässt Bad Erlach nur Ehrentreffer

Details Sonntag, 25. September 2022 00:07

1. Klasse Süd: Das Pittentalstadion in Scheiblingkirchen zählte rund 130 Besucher. Der SV Bad Erlach konnte der Zweitvertretung des USV Scheiblingkirchen nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 1:4. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur USV Scheiblingkirchen II heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag Scheiblingkirchen II bereits in Front. Moritz Stangl markierte in der fünften Minute mit einem direkten Freistoß-Treffer die Führung. Die Gäste konnten noch vor der Pause antworten. Hagen Kampitsch witterte seine Chance und schoss den Ball zum 1:1 für Bad Erlach ein (36.). Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen.

Halbzeit zwei ging an die Gastgeber

Tobias Mach beförderte das Leder zum 2:1 des USV Scheiblingkirchen II in die Maschen (52.). Christoph Kremsl erhöhte für die Heimmannschaft auf 3:1 (70.). Ehe der Abpfiff ertönte, war es Simon Walli, der das 4:1 aus Sicht von Scheiblingkirchen II perfekt machte (88.). Am Ende verbuchte der USV Scheiblingkirchen II gegen den SV Bad Erlach die maximale Punkteausbeute.

Scheiblingkirchen II bleibt mit diesem Erfolg weiterhin auf dem siebten Platz. Vier Siege und drei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz des USV Scheiblingkirchen II.

Bad Erlach findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zehn. Mit nun schon vier Niederlagen, aber nur zwei Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten des Gasts alles andere als positiv. Für den SV Bad Erlach sprangen in den letzten fünf Spielen nur vier Punkte heraus.

Am kommenden Samstag trifft Scheiblingkirchen II auf den SC Neunkirchen, Bad Erlach spielt tags darauf gegen den EFM SC Zöbern.

1. Klasse Süd: USV Scheiblingkirchen II – SV Bad Erlach, 4:1 (1:1)

88 Simon Walli 4:1

70 Christoph Kremsl 3:1

52 Tobias Mach 2:1

36 Hagen Kampitsch 1:1

5 Moritz Stangl 1:0