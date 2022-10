SV Grimmenstein im Topspiel gegen Berndorf obenauf

Details Montag, 03. Oktober 2022 00:57

1. Klasse Süd: Das Topspiel der 8. Runde wurde von 250 Zuschauern mitverfolgt. Gegen den SVG zeigte sich Berndorf nicht in meisterlicher Verfassung und verlor mit 2:3. Vor dem Anpfiff war ein ausgeglichenes Spiel erwartet worden. Letztendlich bestätigte sich diese Einschätzung, da lediglich ein Treffer über Sieg und Niederlage entschied.

Der SC Berndorf erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Markus Wurglitsch traf in der zweiten Minute zur frühen Führung. Für das erste Tor des SV Grimmenstein war Fabian Aulabauer verantwortlich, der in der 19. Minute das 1:1 besorgte. Kurz vor dem Seitenwechsel legte Thomas Aulabauer per Strafstoß das 2:1 nach (43.). Die Pausenführung des SVG fiel knapp aus. Die Spannung blieb auch in Halbzeit zwei erhalten. Mehran Beyigi traf zum 2:2 zugunsten von Berndorf (76.). Das Spiel neigte sich seinem Ende entgegen, als Thomas Aulabauer den entscheidenden Führungstreffer für den SV Grimmenstein erzielte (84.). Schließlich sprang für den Gastgeber gegen den SC Berndorf ein Dreier heraus und der Tabellenführer Berndorf musste die erste Saisonniederlage hinnehmen.

Erste Saisonniederlage für Berndorf

Nach acht absolvierten Spielen stockte der SVG sein Punktekonto bereits auf 17 Zähler auf und hält damit einen starken zweiten Platz. Die Saisonbilanz des SV Grimmenstein sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei fünf Siegen und zwei Unentschieden büßte der SVG lediglich eine Niederlage ein. Seit sieben Partien ist es keiner Mannschaft mehr gelungen, den SV Grimmenstein zu besiegen.

Die gute Bilanz von Berndorf hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelten die Gäste bisher sechs Siege, ein Remis und eine Niederlage. Der SC Berndorf baut die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

Nach dem SVG stellt Berndorf mit 18 Toren die zweitbeste Offensive der Liga.

Der SV Grimmenstein stellt sich am Sonntag (15:30 Uhr) bei der Zweitvertretung des USV Scheiblingkirchen vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt der SC Berndorf den 1. SC Sollenau.

1. Klasse Süd: SV Grimmenstein – SC Berndorf, 3:2 (2:1)

84 Thomas Aulabauer 3:2

76 Mehran Beyigi 2:2

43 Thomas Aulabauer 2:1

19 Fabian Aulabauer 1:1

2 Markus Wurglitsch 0:1