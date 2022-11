USV Scheiblingkirchen II mit Heimsieg gegen Oberwaltersdorf

Details Samstag, 05. November 2022 16:42

1. Klasse Süd: Am Samstag verbuchte die Reserve des USV Scheiblingkirchen vor rund 120 Zuschauern einen 2:0-Erfolg gegen den ASK Oberwaltersdorf. Auf dem Papier ging Scheiblingkirchen II als Favorit ins Spiel gegen Oberwaltersdorf – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war.

Zwanzig Minuten lang konnten beide Mannschaften die Null halten. Christoph Kremsl brachte den USV Scheiblingkirchen II in der 21. Spielminute in Führung. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass die Gastgeber mit einer Führung in die Kabine gingen. Kurz vor Ultimo war noch Moritz Stangl zur Stelle und zeichnete für das zweite Tor von Scheiblingkirchen II verantwortlich (81.). Letzten Endes holte der USV Scheiblingkirchen II gegen den ASK Oberwaltersdorf drei Zähler.

Scheiblinkirchen II weiter im Verfolgerfeld

Scheiblingkirchen II konnte sich gegen Oberwaltersdorf auf eine sattelfeste Defensive verlassen und mischt in der Tabelle weiter um die besten Plätze mit. Beim USV Scheiblingkirchen II greift die alte Fußballweisheit, wonach der Angriff Spiele gewinnt, die Abwehr aber Meisterschaften. Mit gerade einmal zehn Gegentoren stellt Scheiblingkirchen II die beste Defensive der 1. Klasse Süd. Die Saison des USV Scheiblingkirchen II verläuft weiterhin vielversprechend. Insgesamt hat Scheiblingkirchen II nun schon acht Siege und ein Remis auf dem Konto, während es erst vier Niederlagen setzte. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte der USV Scheiblingkirchen II seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt fünf Spiele ist es her.

Trotz der Schlappe behält der ASK Oberwaltersdorf den siebten Tabellenplatz bei. Fünf Siege, drei Remis und fünf Niederlagen hat der Gast momentan auf dem Konto. Die Bilanz der letzten fünf Begegnungen ist bei Oberwaltersdorf noch ausbaufähig. Nur vier von möglichen 15 Zählern beanspruchte man für sich.

Für beide Mannschaften geht es zunächst in die Winterpause. Am 26.03.2023 empfängt Scheiblingkirchen II dann im nächsten Spiel die SVg Pitten, während der ASK Oberwaltersdorf am gleichen Tag beim SV Bad Erlach antritt.

1. Klasse Süd: USV Scheiblingkirchen II – ASK Oberwaltersdorf, 2:0 (1:0)

81 Moritz Stangl 2:0

21 Christoph Kremsl 1:0