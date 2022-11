SV Grimmenstein schießt gegen Sollenau Tore am laufenden Band

Details Montag, 07. November 2022 00:27

1. Klasse Süd: Der SV Grimmenstein fertigte den 1. SC Sollenau am Sonntag nach allen Regeln der Kunst mit 6:1 ab. Der SVG ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen den SC Sollenau vor einer Kulisse von rund 200 Zuschauern einen klaren Erfolg.

Schon nach drei Minuten sorgte Grimmensteins Manuel Fux mit einem Volley für das erste Highlight. Ein Doppelpack brachte den SV Grimmenstein in eine komfortable Position: Thomas Aulabauer war gleich zweimal zur Stelle (14./24.). Bei beiden Treffern grätschte Aulabauer den Ball nach einem Gestocher im Strafraum ins Tor. Mit dem Toreschießen war noch lange nicht Schluss, als Jailson Severiano Alves vor den 200 Zuschauern per Elfmeter den dritten Treffer des Spiels für den 1. SC Sollenau erzielte und auf 2:1 verkürzte. Das 3:1 für den SVG stellte wieder Aulabauer sicher. In der 37. Minute traf er diesmal per Kopf zum dritten Mal während der Partie. Sebastian Wöckl hatte noch vor der Pause die Chance auf den neuerlichen Anschlusstreffer vergeben. Mit der Führung für den Gastgeber ging es in die Halbzeitpause. Nach den Treffern von Manuel Fux (50.) und Alexander Grill (57.) setzte Mathias Schneeweis (74.) den Schlusspunkt für den SV Grimmenstein. Letztlich feierte der SVG gegen den SC Sollenau nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten 6:1-Heimsieg.

Saisontore 9, 10 und 11: Aulabauer nicht zu halten

Im letzten Match der Hinrunde tat der SV Grimmenstein etwas fürs Selbstbewusstsein, strich drei Zähler ein und steht nun auf Platz fünf. Mit 30 geschossenen Toren gehört der SVG offensiv zur Crème de la Crème der 1. Klasse Süd. Die Saisonbilanz des SV Grimmenstein sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei sieben Siegen und zwei Unentschieden büßte der SVG lediglich vier Niederlagen ein.

Den Kampf um die Klasse geht der 1. SC Sollenau in der Rückrunde von der elften Position an. Die Offensive des Gasts zeigt sich bislang äußerst abschlussschwach – elf geschossene Treffer stellen den schlechtesten Ligawert dar. Zwei Siege, fünf Remis und sechs Niederlagen hat der SC Sollenau derzeit auf dem Konto. Der 1. SC Sollenau taumelt durch die dritte Pleite in Serie einer handfesten Krise entgegen.

Für beide Mannschaften geht es zunächst in die Winterpause. Am 26.03.2023 empfängt der SV Grimmenstein dann im nächsten Spiel den SC Weissenbach, während der SC Sollenau am gleichen Tag beim EFM SC Zöbern antritt.

1. Klasse Süd: SV Grimmenstein – 1. SC Sollenau, 6:1 (3:1)

74 Mathias Schneeweis 6:1

57 Alexander Grill 5:1

50 Manuel Fux 4:1

37 Thomas Aulabauer 3:1

34 Jailson Severiano Alves 2:1

24 Thomas Aulabauer 2:0

14 Thomas Aulabauer 1:0