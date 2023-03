Torreiches Remis zwischen Neunkirchen und Wiesmath

Details Samstag, 25. März 2023 23:38

1. Klasse Süd: Im Spiel des SC Neunkirchen gegen den SK Raika Wiesmath gab es vor mehr als 110 Zuschauern Tore am laufenden Band. Am Ende teilten sich sich beide Kontrahenten die Punkte beim Stand von 3:3. Über das Remis konnte sich der SK Wiesmath entschieden mehr freuen als der vermeintliche Favorit SC Neunkirchen. Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften auf Augenhöhe duelliert, ehe mit Neunkirchen ein 3:2-Sieger feststand.

Wiesmath geriet schon in der neunten Minute in Rückstand, als Robin Schanner das schnelle 1:0 für den SC Neunkirchen erzielte. nach 21 Minuten landete der Ball im Tor der Neunkirchner, doch zuvor gab es ein Handspiel - der Treffer zählte nicht. Weitere nennenswerte Szenen blieben bis zum Seitenwechsel aus, sodass das Zwischenergebnis auch zu Beginn des zweiten Durchgangs Bestand hatte. Nach 53 Minuten hatte Wiesmath die große Chance zum Ausgleich vergeben. In der 59. Minute erhöhte Andras Dunai per Freistoß auf 2:0 für Neunkirchen. Wenige Minuten später verkürzte der SK Raika Wiesmath durch einen Treffer von Istvan Eszlatyi auf 1:2 (65.). Nach 69 Minuten rettete die Querlatte für die Heimischen. In Minute 73 brachte Adam Tanyeros den Ball im Netz des SC Neunkirchen zum 2:2-Ausgleich unter. Jan Reisner brachte den Ball zum 3:2 zugunsten des SK Wiesmath über die Linie (88.). Doch das Spiel war noch nicht gewonnen. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Dominik Slukan für den 3:3-Ausgleich sorgte (93.). Am Ende stand es zwischen Neunkirchen und Wiesmath pari.

Slukan rettet Punkt in letzter Minute

Sicherlich ist das Ergebnis für den SC Neunkirchen nicht zufriedenstellend. Aber zumindest verteidigte man den zweiten Rang. Acht Siege, zwei Remis und vier Niederlagen haben die Gastgeber momentan auf dem Konto. Neunkirchen erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zehn Zähler.

Der SK Raika Wiesmath muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Der Teilerfolg brachte eine tabellarische Verbesserung mit sich. Der SK Wiesmath liegt nun auf Platz elf. Die Durchlässigkeit im Abwehrspiel von Wiesmath ist deutlich zu hoch. 38 Gegentreffer – kein Team der 1. Klasse Süd fing sich bislang mehr Tore ein. Drei Siege, drei Remis und acht Niederlagen hat der SK Raika Wiesmath derzeit auf dem Konto. Vor vier Spielen bejubelte der SK Wiesmath zuletzt einen Sieg.

Am kommenden Freitag trifft der SC Neunkirchen auf den ASK Oberwaltersdorf, Wiesmath spielt am selben Tag gegen den SV Grimmenstein.

1. Klasse Süd: SC Neunkirchen – SK Raika Wiesmath, 3:3 (1:0)

93 Dominik Slukan 3:3

88 Jan Reisner 2:3

73 Adam Tanyeros 2:2

65 Istvan Eszlatyi 2:1

59 Andras Dunai 2:0

9 Robin Schanner 1:0

