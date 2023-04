Hattrick von Alizadeh beschert Berndorf den Sieg in Weikersdorf

Details Samstag, 01. April 2023 00:14

1. Klasse Süd: Berndorf kam am Freitag vor rund 20 Besuchern zu einem 3:1-Erfolg gegen Weikersdorf. Der Tabellenführer ging als klarer Favorit in dieses Spiel der 15. Runde. Pflichtgemäß strich der SC Berndorf gegen den SV Weikersdorf drei Zähler ein. Das Hinspiel hatte Berndorf mit 4:2 gewonnen.

Lange Zeit konnten die Außenseiter des SV Weikersdorf die Partie ausgeglichen gestalten. Als manch einer bereits mit den Gedanken in der Halbzeitpause war, besorgte Ondrej Seibert auf Seiten von Weikersdorf sogar das 1:0 (41.). Das Heimteam führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung. Nach dem Seitenwechsel legten die Gäste und Favoriten aber zwei Gänge zu. Vor allem ein Aktuer rückte in den zweiten 45 Minuten ins Rampenlicht. Ein lupenreiner Hattrick! Dieses Kunststück gelang Komel Alizadeh mit den Treffern (53./62./94.) zum 3:1 für den SC Berndorf. Am Ende verbuchte Berndorf gegen den SV Weikersdorf einen Sieg.

Alizadeh-Hattrick beschert Berndorf drei Punkte

Wann findet der SV Weikersdorf die Lösung für die eigene Abwehrmisere? Im Spiel gegen den SC Berndorf setzte es eine neuerliche Pleite, womit Weikersdorf im Klassement weiter abrutschte. In der Defensive drückt der Schuh bei Weikersdorf, was in den 39 kassierten Treffern zum Ausdruck kommt. Mit nun schon neun Niederlagen, aber nur fünf Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten des SV Weikersdorf alles andere als positiv. Weikersdorf baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Berndorf ist nach dem Sieg weiter Spitzenreiter. Mit beeindruckenden 46 Treffern stellt der Gast den besten Angriff der 1. Klasse Süd. Der SC Berndorf knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte Berndorf 13 Siege, ein Unentschieden und kassierte nur eine Niederlage. Den SC Berndorf scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende sieben Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

Am kommenden Samstag tritt der SV Weikersdorf bei der Zweitvertretung des USV Scheiblingkirchen an, während Berndorf einen Tag zuvor den 1.SC Felixdorf empfängt.

1. Klasse Süd: SV Weikersdorf – SC Berndorf, 1:3 (1:0)

94 Komel Alizadeh 1:3

62 Komel Alizadeh 1:2

53 Komel Alizadeh 1:1

41 Ondrej Seibert 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei