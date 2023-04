Felixdorf gewinnt das Kellerderby gegen Zöbern

Details Samstag, 01. April 2023 00:22

1. Klasse Süd: Der SC Felixdorf sammelte vor rund 170 Zuschauern mit dem 2:1-Sieg gegen den SC Zöbern drei wichtige Punkte im Spiel zweier Kellerkinder. Beobachter hatten beiden Mannschaften im Vorfeld gleich gute Siegchancen eingeräumt – doch nur eine wusste sich knapp durchzusetzen. Im Hinspiel war Zöbern mit 0:4 krachend untergegangen.

Die Gastgeber hatten in Halbzeit eins Pech und scheiterten zweimal am Aluminium. Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Die Anfangsphase des zweiten Durchgangs lief ähnlich dahin wie die ersten 45 Minuten. Matej Gorelka brachte dann den 1.SC Felixdorf in der 58. Minute ins Hintertreffen. Dominik Spanring leitete den Treffer von Gorelka mit einem Sprint über 30 Metern ein und bedient den Torschützen ideal. Danach hatten die Gäste mehr vom Spiel. Doch beide Seiten kamen nun zu zahlreichen Chancen. In der 85. Minute erzielten die Gastgeber den Ausgleich durch einen Elfmeter von Berkin Gürünlü. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als der SC Felixdorf für einen Treffer sorgte (95.) und wieder war es ein Strafstoß von Berkin Gürünlü. Letztlich nahm der 1.SC Felixdorf gegen den direkten Abstiegskonkurrenten wichtige Punkte mit und trug einen Sieg davon.

Zwei Elfmeter-Treffer von Gürünlü bringen drei Punkte

Für den SC Felixdorf ging es nach dem Erfolg in der Tabelle weder nach oben noch nach unten. Der 1.SC Felixdorf bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt drei Siege, drei Unentschieden und neun Pleiten.

Mit lediglich neun Zählern aus 15 Partien steht der EFM SC Zöbern auf dem Abstiegsplatz. Dem Gast muss man vor allem fehlende Durchschlagskraft im Angriff attestieren: Kein Team der 1. Klasse Süd markierte weniger Treffer als der SC Zöbern. Nun musste sich Zöbern schon zehnmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die zwei Siege und drei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Dem EFM SC Zöbern klebt das Pech weiter an den Füßen. Die Niederlage gegen den SC Felixdorf war bereits die dritte am Stück in der Liga.

Am kommenden Freitag tritt der 1.SC Felixdorf beim SC Berndorf an, während der SC Zöbern einen Tag später den SC Weissenbach empfängt.

1. Klasse Süd: 1.SC Felixdorf – EFM SC Zöbern, 2:1 (0:0)

95 Berkin Gueruenlue 2:1

85 Berkin Gueruenlue 1:1

58 Matej Gorelka 0:1

